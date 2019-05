Scuola e foto di gruppo | la normativa vigente è chiara

Scuola/ Dall'Invalsi all'educazione civica : foto di gruppo e album in cantina? : Due fotografie di ordinaria vita nella SCUOLA: le prove Invalsi e una nuova materia, educazione civica. Ma dov'è la "testa"?

Scuola - niente foto di gruppo : scoppia la polemica contro la dirigente scolastica : niente foto di classe in una Scuola elementare di Trieste: lo ha deciso la dirigente scolastica a tutela della privacy. La motivazione trova riscontro alle nuove normative europee entrate in vigore il 25 maggio 2018. La notizia, riportata dal quotidiano ‘Il Giornale’, sta generando polemiche: non è possibile, quindi, poter avere uno scatto da conservare nel proprio cassetto, un bel ricordo da tenere stretto per i prossimi anni? ...

Cultura - giovani e Scuola : la FICTS scende in campo [FOTO] : La FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (116 Paesi Membri), organizzazione riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico, nella sua mission, sviluppa – all’insegna del motto “Cultura attraverso lo sport” – programmi di educazione motoria e di Cultura sportiva per promuovere uno stile di vita attivo attraverso l’effettivo utilizzo del potere dell’immagine che stimola positive emozioni ...

Foto hard al compagno di Scuola - 13enne tenta suicidio a Lodi : Prima l'ha spinta a mandargli delle Foto intime e quindi l'ha ricattata tanto da spingerla a tentare il suicidio. E' successo in una scuola di Lodi dove un ragazzo di 14 anni è nei guai con la polizia per alcune Foto osé mandate da una ragazzina di 13 anni. La studentessa ha lasciato un bigliettino a un'insegnante e grazie a questo gesto è stata salvata. La polizia che ha scoperto come il ragazzo, a cui lei stessa aveva mandato via WhatsApp Foto ...

Lodi - 13enne ricattata per foto intime pensa al suicidio. La polizia a Scuola : denunciato un compagno : Il caso in un istituto dove venerdì scorso era scattato un blitz per sequestrare gli smartphone ai ragazzi. Un 14enne è stato denunciato per diffusione di materiale pedopornografico

