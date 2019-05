Sconcerti | “Il rischio della Juve è l’improvvisa gioventù guidata da Nedved”

ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Per Marioci sono diversi elementi che hanno favorito il divorzio tra lantus e Massimiliano Allegri e un grande punto di domanda per il futuro bianconero. Il terreno principale dello scontro è stato quello del tipo di gioco. E’ quello che ha decretato la fine del rapporto. E il modo in cui il tecnico ha sfruttato la qualità dei calciatori, che non è piaciuto al club. Allegri vorrebbe sempre più qualità, ma poi usa quella che ha in modo “discretamente operaio”, scrive. Laè soddisfattaqualitàsquadra, ritiene che sia alta, ma “appunto usata per servizi meno utili”. Quando Allegri litiga in diretta tv con Adani e dice che giocare bene è facile ma è più importante vincere, in realtà risponde a Nedved e Paratici, se non anche ad Agnelli. E’ esattamente quello il nervo scoperto dell’allenatore e Adani lo ha ...

