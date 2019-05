Sassari-Brindisi | Gara-1 Quarti Play-off | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Playoff Serie A Basket 2019 : si comincia con Milano-Avellino e Sassari-Brindisi : Con le prime due partite delle Serie dei quarti di finale AX Armani Exchange Milano–Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari–Happy Casa Brindisi partono oggi i Playoff scudetto del campionato italiano di Basket 2018-2019. La prima partita sarà quella delle 19 al Mediolanum Forum tra Milano e Avellino, rispettivamente prima e ottava nella regular season della Serie A. I meneghini e i campani non si sono mai incontrati nella ...

Sassari-Brindisi - Playoff Serie A Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La seconda gara-1 odierna dei quarti di finale dei Playoff scudetto di Basket 2019 vedrà di fronte Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi, rispettivamente quarta e quinta della stagione regolare. A livello di Playoff si è già giocata una Serie tra queste due squadre nei quarti di finale del 2013-2014 e vinse Sassari per 3-0. Nell’ultima regular season invece le due volte che si sono incontrate ha vinto la squadra in trasferta, inoltre ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Milano-Avellino e Sassari-Brindisi. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Scattano oggi i Playoff 2019 con le prime due sfide dei quarti di finale, Milano-Avellino e Sassari-Brindisi. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Milano si presenta da super favorita ed è praticamente costretta a vincere. Al Forum arriva Avellino, che si è qualificata per il rotto della cuffia ...

Basket - 30a giornata Serie A 2018-2019 : Trento ai playoff con Avellino e Trieste. Sassari sorpassa Brindisi : L’ultima giornata della stagione regolare di Serie A di Basket ha regalato grandissime emozioni e alla fine è successo veramente di tutto. Al termine dei 40 minuti a festeggiare sono Trento, Trieste ed Avellino, che centrano l’accesso ai playoff, mentre a piangere sono Varese e Cantù, che terminano il loro campionato, rimanendo fuori dalle prime otto per la peggior classifica avulsa. Si parte dalla straordinaria vittoria della ...