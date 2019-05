Salvini e Di Maio a Milano | entrambi invitati all’assemblea di Confagricoltura evitano di

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Salvini day - manifestazione Lega a Milano/ Video : presente Le Pen - Di Maio attacca : manifestazione Lega, a Milano è il Salvini day: presenti alleati sovranisti, attesa anche Marine Le Pen. Ma Di Maio: 'Non vogliono bene all'Italia'

Myrta Merlino bacchetta Salvini e Di Maio : 'Vedete di governare se ne avete ancora voglia' : Si avvicina l'appuntamento con le elezioni europee. Il 26 maggio rappresenterà un momento in cui gli italiani offriranno, attraverso il voto, il più attendibile dei sondaggi riguardanti l'operato del governo. Sono giorni particolarmente turbolenti in seno alla maggioranza. C'è chi ritiene si tratti di un reale frattura all'interno di un esecutivo che si regge su un"contratto" e formato da forze fin troppo eterogenee. C'è chi, invece, ritiene che ...

Boccia : Salvini e Di Maio si chiariscano : 13.47 "Dopo la campagna elettorale è il momento che i due leader si chiariscano per avere una visione di medio termine del Paese e un obiettivo su cui spingere",ha detto Boccia,presidente di Confindustria a un incontro di Confagricoltura.riferendosi ai dissidi tra Di Maio e Salvini."La politica-aggiungedovrebbe avere il senso del limite. L' auspicio è che sia un linguaggio frutto di un'ubriacatura elettorale". Sui conti dice:"Con il nostro ...

Luigi Di Maio - il grillino vede Salvini e scappa dal convegno : come si sono evitati : L'ultimo segnale evidente di quanto sia degenerato il rapporto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è arrivato dall'assemblea di Confagricoltura, a Milano. I due vicepremier hanno fatto di tutto per evitare qualsiasi tipo di contatto, riuscendo così a non incrociarsi mai, nonostante fossero entrambi i

Di Maio : "Mai dubbi su lealtà Salvini" : 12.02 "Non ho mai messo in dubbio la (sua) lealtà".Così il vice premier,Di Maio, sui rapporti con Salvini."Ci vuole una pace politica.Il continuo battibecco è stucchevole".Obiettivo:governare 4 anni "Ognuno nel governo deve avere il suo ruolo. Noi rispettiamo tutti e rispettiamo il presidente del Consiglio", ha detto. "La linea sull'immigrazione che abbiamo portato avanti finora è giusta" ha aggiunto, ora serve "il sistema di rimpatrio". Per ...

Quanto si può ricucire lo strappo tra Di Maio e Salvini? : La verità adesso è capire come riusciranno a sedersi uno di fronte all'altro nel Consiglio dei ministri di lunedì. E non solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma tutti i ministri di Lega e M5s. Per via degli insulti che si sono lanciati uno con l'altro nelle ultime ore. Se riusciranno a sedersi, poi. Perché non è neppure detto che lunedì sarà giornata di Consiglio. Almeno stando alle previsioni dell'edizione cartacea de La Stampa di Torino, dove ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Gomez a Paragone : “Lo sa che il continuo battibecco tra Di Maio e Salvini ha rotto gli zebedei agli elettori?” : Scambio di battute tra il direttore de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il senatore M5S Gianluigi Paragone nello studio di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove (ultime puntate mercoledì 22 maggio alle 21.25 e venerdì 24 alle 22.45). “Gomez, lei ha a tiro il senatore Paragone, lanci una freccia”, scherza Sommi. “Senatore Paragone, ma non si rende conto che ...

Luigi Di Maio - raffica di insulti su Matteo Salvini : "Pugile suonato". Tra i 5 Stelle gira una voce : Oltre il limite dell'insulto. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle più si avvicinano le elezioni europee e più alzano il tiro contro Matteo Salvini. E il dubbio è che nessuno, tra i grillini, stia realmente pensando a cosa possa succedere il 27 maggio, il giorno dopo il voto. O forse sì, e tutti si

DECRETO SICUREZZA BIS - Salvini : 'M5S NON PERDA TEMPO'/ Messaggio a Di Maio : DECRETO SICUREZZA bis, il monito di SALVINI a Di Maio: 'I no iniziano ad essere tanti'. Se ne discuterà nel Cdm di lunedì.

Sea Watch : "Abbiamo il permesso di far sbarcare le famiglie". Di Maio : "Salvini arrogante come Renzi" : La Sea Watch, attraverso il suo account Twitter italiano, ha comunicato, poco prima delle ore 19 di oggi, venerdì 17 maggio 2019, che le autorità italiane hanno dato il permesso di far sbarcare le famiglie presenti a bordo, quindi i bambini con le madri e anche i padri (contrariamente a quanto successo in passato) più una donna ferita. Ed è già in corso il trasbordo sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana che poi li porterà a ...

L’atteggiamento di Salvini è come quello di Renzi a dirlo Luigi Di Maio : Di Maio paragona l’atteggiamento di Salvini a quello di Renzi La linea dura di Matteo Salvini contro la Sea Watch diventa un nuovo terreno di scontro tra i due alleati di governo. In particolare non sono piaciute al M5s le parole del ministro dell’Interno della Lega sul premier Conte. “Non posso commentare l’arroganza di questo tipo, … Continue reading L’atteggiamento di Salvini è come quello di Renzi a dirlo ...

Matteo Salvini - la mossa per ottenere la benedizione di Donald Trump e diventare premier senza Luigi Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Il vicepremier leghista sarebbe pronto alla crisi e a tornare al voto a settembre per candidarsi premier del centrodestra. A darne conferma, riporta La Repubblica in un retroscena, sarebbe la visita a Washington, del leader della Lega. Con ogni pro

Di Maio-Salvini - ora volano gli stracci : 'C'è la stessa arroganza di Renzi' : Pochi giorni e si arriverà ai giorni immediatamente successivi alle elezioni europee. Quello sarà il momento in cui si capirà quale sarà il destino del governo. In molti, da tempo,scommettono che quella fase dovrebbe rappresentare quella giusta per vedere crollare un esecutivo che si regge su un contratto ed è formato da due forze totalmente eterogenee. Negli ultimi giorni i toni tra Lega e Movimento Cinque Stelle hanno raggiunto livelli di ...