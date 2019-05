Salvini day | manifestazione Lega a Milano Video | presente Le Pen | Di Maio attacca

Salvini day : «Saremo in 100 mila». Striscioni e contro-manifestazioni : Undici delegazioni alla manifestazione sovranista di Milano. Il ministro guiderà il corteo che partendo da Porta Venezia arriverà proprio sul sagrato della cattedrale. Il contro-corteo organizzato dalle sigle della sinistra più radicale al via da largo Cairoli

Automotive Dealer Day - Salvini : "Passare al 100% di detrazione Iva sulle auto aziendali" : "Mi impegno a mettere tutta lenergia possibile per passare dal 40 al 100% di detrazione Iva sulle auto aziendali". Così il ministro dellInterno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, allautomotive Dealer Day. " un momento storico in cui bisogna avere coraggio - ha spiegato - Non vale il classico detto meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ci vuole visione a medio e lungo termine per puntare le proprie fiches: noi ...