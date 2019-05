Salvini allontana la crisi di governo E promette | tassa al 15% per tutti

La prof sospesa per il video su Salvini : «Allontanarmi dalla scuola è la ferita più grande» : Rosa Maria Dell’Aria sospesa per un video realizzato dai suoi alunni di un classe di una scuola di Palermo, in cui si confrontavano le leggi razziali al decreto sicurezza

M5s vuole avvicinarsi al Pd o solo allontanarsi da Salvini? Un paio di analisi : “Svolta moderata” o “svolta a sinistra”? A cosa bisogna dare più credito, dopo l'intervista del 14 maggio di Luigi Di Maio a La Repubblica? Rassicurare l'elettorato sganciandosi da Salvini e agganciandosi a Zingaretti? Moderare i toni o radicalizzare i gesti? A dieci giorni esatti dal voto europeo, Luigi Di Maio è a un bivio. Perché, come osserva Massimo Franco sul Corriere della Sera del 15 maggio, ancor prima di correre a sinistra ...

Salvini resiste - Conte media. La conta su Siri si allontana : La parola “conta” rimbomba nelle stanze del governo, ma è ciò a cui Giuseppe Conte non vuole arrivare anche perché il rischio di una rottura con la Lega sarebbe altissimo. Per tutto il giorno, con dichiarazioni ufficiali ma soprattutto con quelle informali, il premier ha lavorato per raggiungere questo obiettivo, ovvero evitare di sottoporre la permanenza del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per ...

Massimo Bugagni contro Salvini : «Allontanati dallo stereotipo del 'milanese imbruttito'» : «Sei ancora in tempo per dare un segnale chiaro». Suona quasi come un ultimatum. È l'appello che Massimo Bugani, vice capo della segretaria di Di Maio e referente del Movimento 5 Stelle per l'Emilia ...

Salvini e Giorgetti - quadrato contro Leonardo : Le società pensino ad allontanare chi fa casino : «I cori di qualche imbecille non vengono fermati con la sospensione delle partite, ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi». Il Ministro dell’interno, Matteo Salvini, risponde così al d.t. del Milan Leonardo che, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, invitava il vicepremier a «spendere la parola vergogna (usata da quest’ultimo in riferimento alla prestazione dei rossoneri, ndr) per episodi molto più gravi», oltre a ...

Anche la Festa della Liberazione allontana Di Maio e Salvini : Ormai è così, si scontrano Anche sulla Liberazione ed è persino difficile capire se è un gioco delle parti o se davvero il rapporto è ormai logoro. Matteo Salvini annuncia che passerà il 25 aprile in Sicilia a parlare di mafia, anziché nelle piazze dove si celebra la sconfitta del nazifascismo, e Luigi Di Maio scrive su Facebook per attaccare il «m...

Siri - M5s : “Nei Paesi normali sulla mafia non si tratta. Se non va via - Conte deve allontanarlo”. Salvini : “Panna montata” : Un “segnale” alle forze politiche e al Paese. È quello che serve sul caso Siri secondo Primo Di Nicola, vicecapogruppo M5s al Senato, da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Il sottosegretario, indagato per corruzione deve uscire dall’esecutivo”. Senza se né ma: “Se non lo fa volontariamente, per il rispetto che dovrebbe alle istituzioni, sia lo stesso Conte a pretenderne le ...

Mara Carfagna non si fida di Salvini e vuole allontanarlo - lo dimostrano le sue dichiarazioni : Mara Carfagna non si fida di Salvini e da giorni lo si nota molto di più per mezzo delle sue dichiarazioni La vicepresidente della Camera Carfagna, in tv e sui giornali da settimane bacchetta il vicepremier sovranista perché rompa l’alleanza contro natura con il M5S, assicura che l’Opa della Lega per «svuotare» Fi è fallita … Continue reading Mara Carfagna non si fida di Salvini e vuole allontanarlo, lo dimostrano le sue ...