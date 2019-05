“Accogliere i migranti - espellere Salvini”. La contro-manifestazione di Milano : La pioggia non li ha fermati. Sono arrivati anche da fuori città e da tutta la Lombardia per dire no ai sovranismi e al razzismo. E, più personalmente, per dire a Matteo Salvini che Milano sta da un’altra parte. Quella dell’integrazione, dei diritti e dell’antifascismo. A due passi dai pullman delle delegazioni che il Ministro dell’Interno ha chiamato a raccolta per riempire la sua piazza elettorale, piazza ...

Salvini a Milano - via al corteo sovranista : «Saremo 100mila». Striscioni di protesta e cpntro-corteo : Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Milano chiuderà la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma tra sondaggi in calo, scandali giudiziari e contestazioni sempre più...

Salvini a Milano - la marcia dei leader sovranisti : striscioni e contestazioni Live : Il leader della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile, da Porta Venezia al centro della città

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in Piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Milano - Salvini e i sovranisti in piazza. Sul palco anche Marine Le Pen e Geert Wilders : la diretta : I sovranisti europei si riuniscono a Milano per la manifestazione “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa”. Il corteo da porta Venezia a piazza del Duomo, dove è allestito il palco, vedrà la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori della Lega da tutta Italia e partirà alle 15. Non è prevista, secondo quanto si apprende, la presenza nel corteo del leader leghista Matteo Salvini. La manifestazione in piazza del Duomo ...

Milano - si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei mafiosi” : indagata : Una cittadina residente in zona San Siro a Milano è indagata per diffamazione dopo essersi rifiutata di togliere lo striscione con la frase “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si ...

Milano - Salvini prima della manifestazione della Lega : “Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Milano, Salvini prima della ...

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Milano - oggi l'evento sovranista di Salvini<br>Sala : "Non si prenderanno la città" : Nel giorno della grande manifestazione di Matteo Salvini a Milano insieme ad 11 capi-partito dell'ultradestra europea, a cominciare dalla francese Marine Le Pen, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala si è detto "tra il preoccupato e l'attento" per l'arrivo delle 100mila persone auspicate dal leader della Lega.Sala non vede di buon occhio che la sua città sia stata scelta per il ritrovo dei sovranisti che segna la conclusione della ...

Marine Le Pen a Milano per la campagna di Salvini : “Se fosse necessario lo sposerei - ma la vedo complicata” : “L’Unione europea è un sistema carcerario terrificante”. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, è arrivata a Milano dove oggi parteciperà alla chiusura della campagna elettorale per le europee organizzata da Matteo Salvini. Tra le due personalità di spicco della coalizione “Movement for a Europe of Nations and Freedom” (MENF) sembra scorrere buon sangue: “Salvini ha fatto diversi video di sostegno al nostro partito, oggi marceremo ...

Espone striscione "Salvini amico dei mafiosi" : la Procura di Milano apre un'indagine : Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’, una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione.Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di ...

Salvini Day - a Milano il corteo della Lega/ Fra striscioni - pioggia e Carlo Calenda : Salvini Day, a Milano il grande corteo organizzato dalla Lega in vista delle elezioni Europee: in piazza anche il "nemico" Calenda