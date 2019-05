Salvini a Milano | «Saremo 100mila» Striscioni e cartelloni di protesta | previsti

Salvini Day - a Milano il corteo della Lega/ Fra striscioni - pioggia e Carlo Calenda : Salvini Day, a Milano il grande corteo organizzato dalla Lega in vista delle elezioni Europee: in piazza anche il "nemico" Calenda

Salvini a Milano : sovranisti in piazza (e protesta degli striscioni) : Oggi il comizio di Salvini in piazza Duomo a Milano, con undici capi-partito dell'ultradestra europea. Centinaia di lenzuoli...

Matteo Salvini a Milano - gli anti-Salviniani scatenati : il "democratico" saluto sinistro sui balconi : Tutto pronto a Milano per la grande manifestazione leghista con Matteo Salvini e Marine Le Pen in piazza Duomo, evento clou della campagna elettorale "sovranista" in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Pronto Salvini, pronta la francese Le Pen e soprattutto pronti gli anti-Salviniani milanes

La doppia piazza di Milano : i sovranisti di Salvini e la protesta degli striscioni - 600 agenti schierati per la sicurezza : Oggi comizio in piazza Duomo del leader leghista con 11 capi-partito dell'ultradestra europea. In piazza del Cannone il Gran Galà del futuro delle associazioni antirazziste e antifasciste

Matteo Salvini - il leghista porta Marine Le Pen a Milano : l'agguato della sinistra : Un nuovo virus contagioso affligge la sinistra italiana, causandole un' infiammazione chiamata «striscionite». Una volta i compagni leggevano Il Manifesto (nel senso di Marx), adesso preferiscono lo Striscione, che è più stringato nei termini e meno impegnativo da un punto di vista intellettuale. An

Milano - rom e sinti sfilano in città : “Clima d’odio - siamo italiani e vogliamo tutele”. E consegnano lettera a Salvini : “C’è una campagna d’odio contro noi rom e sinti. I partiti xenofobi, compresa la Lega, hanno permesso che i fascisti alzassero la testa e che si sentissero autorizzati ad aggredirci non solo verbalmente, ma anche fisicamente”. Oggi a Milano oltre 500 rom e sinti dell’associazione Kethane hanno consegnato al prefetto di Milano una lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Chiedono di poter vivere in sicurezza e in tranquillità ...

Milano - striscione contro Salvini : arriva la Digos - ma gli abitanti protestano : Al grido di #Salvinitoglianchequesti, si sta diffondendo, da nord a sud, quella che è già stata definita la 'protesta degli striscioni' contro il leader leghista Matteo Salvini. Dopo quanto accaduto a Brembate (Bergamo) lunedì, questa mattina la Digos ha intimato ad un abitante di un palazzina di San Siro (quartiere di Milano) di togliere uno striscione contro il ministro dell'Interno. Stavolta, però, non c'è stata alcuna rimozione. Lo ...

Borsa di Milano - lo spread sale e sfiora i 290 punti base. Alan Friedman attacca Matteo Salvini : Apre in rialzo a 283 punti base lo spread tra Bund e Btp, con un rendimento del decennale del 2,76 per cento. Ieri 14 maggio aveva chiuso a 281 punti con un rendimento del 2,74%. Al momento sfiora addirittura i 290 punti base. Piazza Affari è l'unica tra le principali piazze europee ad aprire in ria

Milano - Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla : “Ma vai a lavorare” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha visitato ieri, sabato 11 maggio, gli stand degli Alpini al parco Sempione. Ma non tutti hanno gradito la sua passeggiata. Un piccolo gruppo lo ha fischiato, mentre qualcun’altro lo ha invitato in maniera piuttosto esplicita ad “andare a lavorare” L'articolo Milano, Salvini fa visita agli Alpini ma non tutte le penne nere apprezzano.E che chi urla: “Ma vai a lavorare” ...

Alpini - raduno a Milano : adunata 2019/ Salvini - 'obbligo leva o servizio civile' : Alpini, raduno in corso a Milano, adunata nazionale 2019. La prima notte è passata fra canti, balli e qualche bevuta. Oggi grandi eventi in programma

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Tangenti Milano : sentita come teste ex compagna di Salvini. Un imprenditore inizia a collaborare : Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d’ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da 8 mila euro data ...

Salvini a Milano parla di Napoli : "Migliaia di condannati a spasso" : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini da Milano, dove oggi sono stati arrestati politici e amministratori per presunte mazzette, parla di Napoli. Secondo il leader della Lega in giro per la città "ci sono liberi non alcune centinaia ma parecchie migliaia di condannati in via definitiva che non sono in carcere ma a spasso". Intervenuto all’inaugurazione della nuova sede meneghina dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ...