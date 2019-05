Salvini a Milano mostra il volto rassicurante del sovranismo europeo

agi

(Di sabato 18 maggio 2019) "Estremisti del buonsenso". Matteoricorre a un ossimoro per descrivere la piazza di, dove, per la prima volta, è riuscito a raccogliere i 'sovranisti' europei. Siamo la piazza del "sorriso" e della "speranza", ha sostenuto il segretario leghista, "non dell'ultradestra", qui "non ci sono razzisti o fascisti. Gli estremisti sono quelli che hanno rovinato l'Europa per vent'anni nel nome della povertà e della precarietà", ovvero l'asse Popolari-Socialisti europei. Chi sfila con Matteo Ed è proprio per la battaglia contro quest'asse, a difesa di un'idea di Europa con al centro le nazioni, che si schiera 'l'Internazionale sovranista' che ha sfilato in piazza Duomo insieme alla Lega: dalla francese Marine Le Pen, al tedesco di AfD Jeorg Meuthen all'olandese Geert Wilders, tutti a tessere le lodi del ministro italiano per quanto fatto nel contrasto all'immigrazione illegale. ...

CarloCalenda : In partenza per Ravenna, poi Milano a trovare Salvini, e poi di nuovo in Emilia. Giornata interessante. - stanzaselvaggia : Con ‘sta pioggia che si è abbattuta su Milano, oggi per arrivare in Duomo a omaggiare Salvini servono i barconi. - giornalettismo : #Milano ha accolto #Salvini con tantissimi #striscioni di contestazione, tutti raccolti da @isentinelli. Abbiamo r… -