Salvini a Milano - migliaia di sovranisti : proteste e striscioni dai balconi. Rimosso «Restiamo umani» di Zorro : «Noi amiamo la madonnina che ci guarda dall'alto. Qui non ci sono estremisti, razzisti, fascisti. La differenza è tra chi guarda avanti, tra chi parla di futuro e di lavoro e chi fa...

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

Salvini a Milano : “Governo farà altre cose buone - Lega è garanzia di stabilità” : Matteo Salvini ha chiuso a Milano la campagna elettorale dei sovranisti europei: “Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni”, ha detto il ministro dal palco. E sul tema migranti ha risposto al Papa: “Il governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo”.Continua a leggere

Salvini porta a Milano la destra sovranista e promette : «Una tassa al 15% per tutti» : Il leader del Carroccio in piazza con i leader dell’ultradestra rassicura sulla tenuta del Governo: «La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche». Ma Di Maio lo attacca: «Dica a Le Pen di prendersi i migranti»...

Milano - Salvini invoca i patroni d’Europa e bacia il rosario : “L’immacolato cuore di Maria ci porterà alla vittoria” : “Ci affidiamo alle donne e agli uomini di buona volontà. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa: a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai Santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro. E affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conclude il suo comizio in piazza ...

Salvini DAY - VIDEO MANIFESTAZIONE LEGA A MILANO/ "Ultradestra? No - qui c'è buonsenso" : SALVINI day, oggi MANIFESTAZIONE LEGA: a MILANO anche Marine Le Pen. Il leader del Carroccio dal palco: "Ultradestra? No, qui c'è politica del buonsenso".

Salvini e Di Maio a Milano : entrambi invitati all’assemblea di Confagricoltura evitano di incontrarsi : invitati allo stesso evento, neppure si incrociano per un minuto. È iniziata così la mattinata di Matteo Salvini a Milano, in attesa della manifestazione sovranista prevista nel pomeriggio in piazza Duomo: arrivato poco prima delle 12 all’assemblea di Confagricoltura, il leader leghista si è ben guardato dall’incontrare l’altro vicepremier invitato all’evento, cioè Luigi Di Maio. A pochi giorni dalle elezioni Europee, la distanza, almeno ...

Salvini apre il comizio di Milano ringraziando sindaci e governatori : "Fate un applauso a questi eroi che ogni giorno combattono. Questa è l'anima della Lega". Così Matteo Salvini ha presentato i sindaci della Lega, saliti sul palco di Milano, prima degli ospiti europei. Il segretario leghista ha poi ricordato Giovanni Cavatorta, sindaco di Viadana nel Mantovano, scomparso proprio oggi. Salvini ha poi chiamato sul palco i governatori leghisti, "i più amati d'Italia", ha tenuto a ...

Milano - in corso l'evento sovranista di Salvini. Sala : "Non si prenderanno la città" : Nel giorno della grande manifestazione di Matteo Salvini a Milano insieme ad 11 capi-partito dell'ultradestra europea, a cominciare dalla francese Marine Le Pen, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala si è detto "tra il preoccupato e l'attento" per l'arrivo delle 100mila persone auspicate dal leader della Lega.Sala non vede di buon occhio che la sua città sia stata scelta per il ritrovo dei sovranisti che segna la conclusione della ...