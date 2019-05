Salvini a Milano: “Governo farà altre cose buone, Lega è garanzia di stabilità” (Di sabato 18 maggio 2019) Matteo Salvini ha chiuso a Milano la campagna elettorale dei sovranisti europei: “Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni”, ha detto il ministro dal palco. E sul tema migranti ha risposto al Papa: “Il governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo”.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 18 maggio 2019) Matteoha chiuso ala campagna elettorale dei sovranisti europei: “Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni”, ha detto il ministro dal palco. E sul tema migranti ha risposto al Papa: “Il governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

CarloCalenda : In partenza per Ravenna, poi Milano a trovare Salvini, e poi di nuovo in Emilia. Giornata interessante. - stanzaselvaggia : Con ‘sta pioggia che si è abbattuta su Milano, oggi per arrivare in Duomo a omaggiare Salvini servono i barconi. - stanzaselvaggia : “Ridateci gli alpini, tenetevi Salvini”. Milano, Via Civitavecchia -