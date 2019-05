Salute | Fiorello | “Sono il Salvini della prevenzione”

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) La pioggia battente sugli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico di Roma non ha fermato la presenza di Rosarioalla manifestazione dedicata alla prevenzione ‘Tennis & Friends’ che si è aperta questa mattina. Lo showman, non potendo scendere in campo per la pioggia, ha fatto un mini show davanti a fotografi e giornalisti. ‘ ‘Sono ilprevenzione -ha scherzato- sono ipocondriaco e fifone e sto sempre a controllarmi: come si dice in siciliano ‘chi si è guardato si è salvato”’. Il riferimento è alla possibilità per chi viene oggi a ‘Tennis & Friends’, di fare esami e check-io gratuiti per molte patologie grazie ai mediciFondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma.ha deciso comunque di scende in campo per una breve esibizione di ‘tennis acquatico’, così ...

