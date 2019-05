Sabato 18 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Sabato 18 Maggio - Eurovision su Rai 1 sfida Amici : Programmi tv di Sabato 11 Maggio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Eurovision Song Contest FinaleRai 2 ore 21:05 The Rookie 1×15-16 1a Tv + Bull 1×07 1a Tv Rai 3 ore 20:15 Le parole della settimana 21:45 FuryCanale 5 ore 21:15 Amici di Maria De Filippi (qui le anticipazioni)Rete 4 ore 21:30 Bingo BongoItalia 1 ore 21:10 Ozzy – Cucciolo Coraggioso 1a TvLa7 ore 21:15 Atlantide Speciale Capaci le verità ...

Amici serale 2019 la semifinale Sabato 18 maggio : Loredana Bertè - Antonella Clerici e Sabrina Ferilli tra gli ospiti : Amici serale 2019 sabato 18 maggio la semifinaleIn giuria Loredana Bertè Sabrina Ferilli Antonella Clerici Romina Power e J-AxAlberto Urso, Giordana Angi, Rafael Quenedit Castro, Tish e Vincenzo Di Primo sono i semifinalisti di Amici 2019 pronti a contendersi la finale nella puntata di sabato 18 maggio penultimo appuntamento della trasmissione. Senza i Direttori Artistici (gli ormai dimenticati e archiviati Ricky Martin e Vittorio Grigolo), gli ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: La decisione di Steffy è se stessa e la propria bambina. La figlia, la sua famiglia e la carriera saranno più che sufficienti a renderla felice e a renderla un esempio per Kelly. Liam non riesce ancora ad accettare che Steffy abbia deciso di sposare Bill dopo quanto fatto dal genitore, che non vuole attorno a Kelly ritenendo la sua presenza tossica. Wyatt offre al fratello ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1954 de Il SEGRETO di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Fernando fa vedere a Maria la foto di Emilia e Alfonso, che testimonia il buono stato di salute dei genitori della ragazza… Elsa trova una chiave ma, proprio quando capisce quale scrigno essa apra, è in procinto di essere scoperta… Un falsario cerca di piazzare a Puente Viejo delle banconote false… Matias ha paura che il suo piano non vada in ...

Meteo - le previsioni di Sabato 18 maggio : Meteo, le previsioni di sabato 18 maggio Potremmo titolare “senza fine” la nuova ondata di maltempo che si appresta a raggiungere il nostro Paese. Nel weekend le aree a rischio saranno quelle del Nord Ovest e tutta la fascia tirrenica dalla Liguria fino alla Campania con forti piogge e temporali.

VERISSIMO speciale Amici - anticipazioni di Sabato 18 maggio 2019 : Attesissimo come ogni anno, arriva domani – 18 maggio – lo speciale di VERISSIMO realizzato negli studi di Amici di Maria De Filippi. Ecco anticipazioni e ospiti secondo quanto comunicato da Mediaset: Come ormai da tradizione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tra ‘VERISSIMO’ e ‘Amici di Maria De Filippi’. sabato 18 maggio Silvia Toffanin si trasferirà a Roma, nei mitici studi di “Amici di Maria De Filippi”, per una ...

Sabato Shopping : i consigli per il 18 maggio : Riccardo Pozzoli for Brooks BrothersDolce&GabbanaLevi'sMangoPandoraAmendment x YooxP448Moncler GeniusMimì à la MerH&M Abbiamo ampiamente scavalcato anche la metà del mese di maggio, ma la bella stagione purtroppo si sta facendo ancora attendere. Per tirarci su serve un bel refresh del guardaroba e una sana sessione di Shopping. Il weekend è proprio il momento ideale per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci pronti ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 720 di Una VITA di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Arturo dichiara il suo amore a Silvia e le chiede di scappare insieme da Acacias, ma lei intende proseguire la missione sposando Zavala… Samuel vuole piegare la volontà di Blanca… Ursula consegna la falsa lettera a Samuel, il quale pensa che i due amanti vogliano incontrarsi. Il giovane Alday si prepara così ad affrontare il fratello Diego, progettandone la ...

Festa dei Musei : Sabato 18 maggio 2019 la quarta edizione : Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 18 maggio 2019 si celebra la quarta edizione della Festa dei Musei, grande evento nazionale organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel terzo fine settimana di maggio. Per l’occasione, i Musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico. Come tema di riflessione per la giornata, la ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 17 e Sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1953 de Il SEGRETO di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Antolina non vede l’ora di di assistere ai funerali di Elsa e così continua a sottoporla a lavori massacranti; poi però, in presenza di Isaac, finge di essere gentile e comprensiva nei confronti della Laguna… Onesimo chiede ai sacerdoti di pregare in modo che un’epidemia colpisca ed uccida qualcuno a Puente Viejo, tutto ciò al fine di poter ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 17 e Sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Bill (Don Diamont) ha allestito una cameretta per Kelly nella sua villa, dove vuole che la bimba e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trasferiscano dopo il matrimonio. L’editore è determinato a stipulare le nozze quel giorno stesso, immediatamente, invitando la ragazza a non lasciarsi scoraggiare da Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye). Bill le dichiara ancora ...

Ospiti Amici Sabato 18 maggio 2019 : un grande ritorno : Renato Zero ospite dell’ottava puntata di Amici 2019 Maria De Filippi continuerà a invitare nel suo programma grandi nomi: gli Ospiti della penultima puntata di Amici 18 non deluderanno di certo le aspettative. Nella puntata precedente, Raffaella Carrà ha fatto un’esibizione che ha coinvolto tutti i concorrenti in gara; sabato 18 maggio ci sarà una […] L'articolo Ospiti Amici sabato 18 maggio 2019: un grande ritorno proviene da ...

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di Sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1