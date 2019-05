Rugby | Top 12 2019 | Calvisano campione d’Italia! Rovigo battuto 33-10

Rugby - Finale Top12 2019 : Calvisano-Rovigo. Programma - orario e tv. In palio lo Scudetto : Mancano poco più di 24 ore, infatti si giocherà domani, sabato 18 maggio, alle ore 17.45, la Finale Scudetto del Top 12 di Rugby: Calvisano, che ha chiuso in testa la regular season, avrà il vantaggio del fattore campo, ed ospiterà il Rovigo. I bresciani hanno eliminato il ValoRugby Emilia, battuto due volte, mentre i rodigini hanno superato i campioni d’Italia uscenti del Petrarca Padova.Quattro i confronti in stagione, con due successi ...

Calvisano-Rovigo - Finale Top12 Rugby 2019 : data - programma - orario e tv : Si giocherà sabato 18 maggio, alle ore 17.45, la Finale scudetto del Top 12 di Rugby: Calvisano, che ha chiuso in testa la regular season, avrà il vantaggio del fattore campo, ed ospiterà il Rovigo. I bresciani hanno eliminato il ValoRugby Emilia, battuto due volte, mentre i rodigini hanno superato i campioni d’Italia uscenti del Petrarca Padova. Quattro i confronti in stagione, con due successi per parte: Rovigo ha violato il campo del ...

Rugby - Top12 2019 : Rovigo-Petrarca Padova 18-9. Abdicano i campioni d’Italia : Dopo il pari per 10-10 in terra patavina all’andata, arriva la vittoria in rimonta per 18-9 del Rovigo sul Petrarca Padova nella semifinale di ritorno del Top 12 di Rugby: Abdicano i campioni d’Italia, che vedono i rodigini staccare il pass per la finale scudetto che si giocherà a Calvisano, in casa della squadra meglio piazzata nella stagione regolare, sabato 18 maggio alle ore 17.45 con diretta tv su Rai Sport + HD e diretta ...

Rugby - Top12 2019 : Lazio-Verona 16-14. Capitolini salvi - retrocessi in Serie A i veneti : La gioia dei Capitolini, la delusione dei veneti: è questa l’istantanea che resta al termine dello spareggio retrocessione del Top 12 di Rugby nel quale la Lazio ha battuto sul neutro di Padova il Verona per 16-14 dopo un incontro tiratissimo e deciso nei minuti finali da un piazzato di Bonifazi. Si concretizza così l’incredibile rimonta dei laziali, che parevano spacciati a poche giornate dal termine del campionato e, nonostante una ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano-ValoRugby Emilia 41-3. Bresciani in finale con il vantaggio del fattore campo : Dopo il 25-17 della gara d’andata, Calvisano travolge per 41-3 il ValoRugby Emilia nella semifinale di ritorno del Top 12 di Rugby e stacca il pass per la finale scudetto, che sabato prossimo vedrà i Bresciani giocare col vantaggio del fattore campo, per effetto del primo posto al termine della regular season. I padroni di casa oggi dilagano nella ripresa, dopo la prima frazione chiusa sul 3-0, e nei secondi 40 minuti mettono a referto ben ...

Rugby - Top12 2019 : sabato lo spareggio salvezza Verona-Lazio. I capitolini arrivano al confronto in gran forma : Un incontro che vale una stagione: Verona-Lazio è lo spareggio salvezza che deciderà quale squadra dovrà retrocedere dal Top 12 di Rugby in Serie A. Al termine della stagione regolare le due squadre sono arrivate appaiate a quota 30 al decimo posto in classifica e dunque ora sarà una partita senza appello a decretare che farà compagnia nel torneo cadetto il prossimo anno al Valsugana. A poche gare dal termine della stagione la situazione era ...

Rugby - Top 12 2019 : spettacolo e parità nell’andata tra Padova e Rovigo : Grande spettacolo, molto equilibrio e un bellissimo pareggio nella seconda semifinale d’andata per quanto riguarda il massimo campionato italiano di Rugby, il Top 12. Nel derby d’Italia tra Padova e Rovigo il risultato finale è di 10-10: ospiti che si portano in vantaggio ad inizio gara, padroni di casa che rispondono proprio allo scadere. Tutto rimandato al ritorno di settimana prossima per decidere chi volerà all’ultimo ...

Rugby - Top 12 2019 : Calvisano batte a domicilio il ValoRugby ed ipoteca la finale : Successo netto per il Calvisano nella prima semifinale del Top 12 di Rugby, il massimo campionato italiano: a Reggio Emilia successo esterno per 25-17 sui padroni di casa del ValoRugby e finale ipotecata. Ovviamente si deciderà tutto al ritorno, ma il fattore casa sicuramente farà la differenza. Domani l’altra semifinale. Reggio Emilia, Stadio Mirabello – sabato 4 maggio 2019 Peroni TOP12, semifinale d’andata ValoRugby Emilia v Kawasaki ...

Rugby - Top12 2019 : definite le quattro semifinaliste. Retrocede il Valsugana - lotta per la salvezza tra Verona e Lazio : Si sono giocate oggi le sei gare valide per la ventunesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto la definizione delle quattro semifinaliste e della prima formazione retrocessa: scende in Serie A il Valsugana, sconfitto per 36-14 dal San Donà, mentre alimenta ancora speranze di salvezza la Lazio, vittoriosa nel derby con le Fiamme Oro per 34-31. I biancocelesti si giocheranno a distanza nell’ultima giornata la salvezza con il ...

Rugby - Top12 2019 : ValoRugby Emilia-Petrarca Padova 10-15. I campioni d’Italia agganciano gli emiliani al 3° posto : Nel posticipo della ventesima giornata del Top 12 di Rugby i campioni d’Italia del Petrarca Padova espugnano il campo del ValoRugby Emilia per 10-15 ed agganciano proprio la formazione reggiana al terzo posto, con entrambe le squadre ad un solo punto dall’aritmetica certezza di partecipare alle semifinali scudetto. Tabellino ValoRugby Emilia v Argos Petrarca Rugby Padova 10-15 (10-10) Marcatori: p.t. 14’ drop Menniti-Ippolito (0-3), ...

Rugby - Top12 2019 : Calvisano vince e si tiene stretta la vetta - domani big match tra ValoRugby e Petrarca : Si sono giocate oggi cinque delle sei gare valide per la ventesima giornata del Top 12 di Rugby, che hanno visto il Calvisano tenere la vetta grazie al successo per 34-10 sul Mogliano, mentre il Rovigo tiene il passo sconfiggendo per 40-7 il Viadana. Le Fiamme Oro tengono vive le residue speranze di qualificarsi per le semifinali sconfiggendo per 50-19 il San Donà. In coda il Verona vince in caa del Valsugana per 23-26, ma la Lazio non si dà per ...