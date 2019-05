Royal Family | spunta la chat di gruppo su WhatsApp

La principessina Charlotte compie 4 anni - le foto della Royal Family per il compleanno : Il compleanno di Charlotte - venuta al mondo il 2 maggio 2015 nell'esclusiva Liddo Wing del St. Mary's Hospital di Londra e battezzata più tardi con il nome completo di Charlotte Elizabeth Diana of ...

Royal Family - alla messa pasquale ci sono tutti (tranne Meghan) : Royal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, alla messa di Pasqua ci sono tutti tranne MeghanRoyal Family, ...

Royal Warrant : tutta la moda approvata dalla Royal Family : Rayne Shoes, le calzature delle donne della Royal FamilyRayne Shoes, le calzature delle donne della Royal FamilyRayne ShoesRayne ShoesIl trench BurberryIl trench BurberryBurberryLa «gabbia degli uccelli» FultonFultonBarbour, la fidata giacca cerataBarbour, la fidata giacca cerataBarbour e Hunter, l'abbinamento perfettoBarbour e Hunter, l'abbinamento perfettoBarbourGli stivali HunterHunterI golfini Pringle of ScotlandPringle of ScotlandCappelli, ...

Royal Family - le 15 regole più strane che devono seguire i reali inglesi : niente Monopoli né molluschi. E mento sempre in alto : I discendenti reali non hanno cognomi Perché semplicemente non ne hanno mai avuto bisogno, visto che venivano educati in casa e non possono né votare né lavorare. I nuovi nati a corte vengono identificati con il nome della casata, e con il titolo. Ma il principino George, che frequenta la scuola come tutti gli altri bambini (si fa per dire) è stato registrato nell’appello come “George Cambridge”. L'articolo Royal Family, le 15 regole più strane ...

Royal Family - ecco i regali ricevuti nel 2018 : La Royal Family fa il pieno di popolarità a ogni viaggio ufficiale. Sono migliaia le foto che mostrano i membri della dinastia Windsor sommersi dall'affetto e dalla curiosità degli ammiratori di tutto ...

Royal Family news : la regina vieta a Meghan di indossare i gioielli di Diana. Ma a Kate no... : Anche se Meghan è la donna più famosa del mondo, rimane in basso nella linea di successione', spiega l'informatore che poi aggiunge: 'E' a discrezione della regina e dei consiglieri ufficiali ...

La Royal Family? Ecco sette incredibili miti - da sfatare - : Ci sono sempre un sacco di gossip che arrivano dall'Inghilterra e riguardano la Royal Family. Alcuni sono veri, altri che nonostante si siano rivelati falsi sono diventati delle leggende metropolitane ...

Più insulti e minacce : Royal Family nel mirino di stalker ed esaltati : Non c'è mai pace per la Royal Family . La crisi, ?, in corso tra William e Kate, il matrimonio nel nome dei dissidi tra Harry e Meghan, i litigi tra i fratelli e le beghe tra le due cognate. Ci ...

paura per la Royal Family : scatta l'allarme per gli stalker : Dopo il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle il loro numero è passato da 130 a 160. Per Scotland Yard il livello d'allerta per la sicurezza dei reali d'Inghilterra è rosso. Sempre più ...

È paura per la Royal Family : scatta l'allarme per gli stalker : Dopo il matrimonio del Principe Harry con Meghan Markle il loro numero è passato da 130 a 160.Per Scotland Yard il livello d'allerta per la sicurezza dei reali d'Inghilterra è rosso.Sempre più persone sono morbosamente ossessionate dalla Famiglia reale britannica. Lo si evince dai dati - pubblicati dal Sun - del Fixated Threat Assessment Centre, unità del ministero dell'Interno con il preciso compito di sventare le minacce contro la Regina e i ...