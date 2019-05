Risultati Ligue 1 | poker del Psg al Dijon | cinquina per Lilla e Marsiglia

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019)1 –del PSG alnella penultima giornata della1.perrispettivamente contro Angers e Tolosa. Per i già campioni di Francia, doppietta di Mbappé e gol di Di Maria e Cavani.del Lille all’Angers, con doppietta di Pepe. Cinque gol delin casa del Tolosa (2-5). Quattro gol anche per il Lione ai danni del Caen. Tre del St.Etienne al Nizza. Il Monaco si impone 2-0 con l’Amiens e con identico punteggio il Rennes passa in casa dello Strasburgo. Sconfitta casalinga per il Bordeaux superato 1-0 dal Reims. Si sono chiusi in parità, Guingamp-Nimes (2-2) e Montpellier-Nantes (1-1). In classifica cristallizzate le prime quattro posizioni; con Montpellier quinta con una sola lunghezza di vantaggio sul37^ GIORNATA SABATO Monaco – Amiens 2-0 St.Etienne – Nizza ...

GiuxInter : @contismo @ilmochi @manueldelorenzo Cioè tu oggi prendi tagliafico per perisic??really???la ligue 1 nn la nominerei… - StadioSport : Ligue 1 2018-2019, risultati 36° giornata: PSG torna alla vittoria, Marsiglia-Lione 0-3, ok Lille -… - cmt8news : Tris del #Lione a #Marsiglia, bene il #Lille in casa. -