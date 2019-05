Rapporto sugli Esports in Italia 2019

hynerd

(Di sabato 18 maggio 2019) È stato presentato, martedì 14 maggio, dall’AESVI presso la Fondazione Catella in Milano ilin, frutto di una collaborazione con la società di ricerca Nielsen nata con l’obiettivo di dar vita ad un “osservatorio permanente sul fenomeno del gaming competitivo”. Il programma ha visto la partecipazione del presidente AESVI, Marco Saletta, che ha introdotto i lavori del convegno, di Jens Hilgers, Founding Partner BITKRAFTVentures Management, che ha trattato il tema dei fattori di crescita di 60 … L'articoloindi Federico Bertoglio proviene da Hynerd.it.

