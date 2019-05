Ragusa | incendio al Bike Store | indagato il proprietario

Ragusa - identificato l'autore dell'incendio al Bike Store : identificato l’autore dell’incendio al Bike Store di Ragusa . I dettagli in conferenza stampa alle 10,30 al Comando Provinciale dei carabinieri

Ragusa - incendio in un condominio : poliziotti salvano una donna : Paura a Ragusa per un incendio sviluppatosi in un condominio: una donna era rimasta bloccata nel suo appartamento al terzo piano invaso dal fumo. Grazie al coraggio di un poliziotto libero dal ...