Ragusa | identificato l' autore dell' incendio al Bike Store

Ragusa - identificato l'autore dell'incendio al BikeSore : identificato l’autore dell’incendio al Bike Store di Ragusa . I dettagli in conferenza stampa alle 10,30 al Comando Provinciale dei carabinieri

Ragusa - anziano morto in via Rumor : identificato : È stato identificato l’anziano che nel pomeriggio del 26 scorso è deceduto a seguito di un malore, nei pressi di via Rumor a Ragusa. E' un 84enne.