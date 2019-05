Rafael alla finale di Amici | sfuma la sfida ballo | colpo di scena

Per lui nessuna semifinale? Ad Amici Rafael si infortuna alla schiena : L'ultima diretta di Amici di Maria De Filippi, trasmessa lo scorso sabato 11 maggio su Canale 5, ha decretato l'eliminazione del ballerino Umberto Gaudino, a cui Maria De Filippi ha proposto di entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti del celebre talent-show. Ma non è tutto, perché nella nuova puntata, per cui Amici si è aggiudicata la vittoria della gara di ascolti, si è registrato un infortunio ai danni del ballerino Rafael ...