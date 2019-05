Quel business delle nozze false per ottenere carta di soggiorno

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Francesco Curridori La polizia ha denunciato tre italiani e sei stranieri che organizzavano falsi matrimoni tra cittadini europei ed extracomunitari perladi​"È l'ennesima dimostrazione che una immigrazione disordinata e senza controllo è unper troppi. Sono felice di aver fermato gli sbarchi e di aver chiuso i porti!". Così il ministro Matteo dell'Interno Matteo Salvini ha commentato il blitz della polizia di Viterbo che ha denunciato 9 persone che organizzavano falsi matrimoni tra cittadini europei ed extracomunitari perladi. La polizia ha denunciato tre italiani e sei stranieri e nel corso di alcune perquisizioni ha sequestrato numerosi documenti relativi arichieste didipresentate all'Ufficio Immigrazione della Questura di Viterbo dopo aver sposato italiani o cittadini comunitari. Le ...

MarinoniSerg : RT @JoseCarlosRguez: #15mayo2019 termina il programma di lavoro del Dr. Agustin #Lage @BioCubaFarma in Friuli Venezia Giulia, nel nord #Ita… - MBellandi : RT @Franchescosanna: @matteosalvinimi La mafia la combattono magistrati e forze dell' ordine con quel tozzo di ?? di mezzi che lasci loro. E… - dasnake : @ciaosononuovoqu @PoldoSbaffini Ah ok *quel* problema. Si, verissmo. Pero` non e` legato al mezzo/servizio, e` un p… -