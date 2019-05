ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Sono passati due anni da quando inSan, a, mentre i maxischermi trasmettevano la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid si scatenò l’inferno a causa del fuggi fuggi generale che provocò la morte di Erika Pioletti, di Domodossola, e della torinese Marisa Amato dopo giorni di agonia. Era il 3 giugno 2017. Ieri, al termine del rito abbreviato, sono arrivate le, per la precisione. Le ha firmate la gup Maria Francesca Abenavoli. Le riporta il Corriere dello Sport. 10 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione a Sohaib Bouimadaghen (soprannominato “Budino”), a Hamza Belghazi e a Mohammed Machmachi. Rispettivamente 21, 20 e 21 anni. E ancora 10 anni, 3 mesi e 24 giorni per Aymene El Sahibi, 22 anni, considerato autore di un minor numero di furti. Isono tutti in carcere. Un procedimento parallelo vede indagati la sindaca di, Chiara ...

SSCNapoliNews : Quattro condanne per la tragica notte di Piazza San Carlo a Torino - napolista : Quattro condanne per la tragica notte di Piazza San Carlo a Torino - ilNapolista - GBaitelli : RT @voltes48: Torino, morti piazza S.Carlo: 4 condanne per omicidio a banda spray Tre dei quattro marocchini condannati a 10 anni, 4 mesi e… -