Quando si diceva che la mafia non esisteva | Giovanni Falcone | il ricordo

Festa Liberazione - Quando Matteo Salvini diceva : “Io antifascista? Non sono anti - oggi sono pro” : In un'intervista del 2015 ai nostri microfoni Matteo Salvini, che allora era già segretario della Lega, spiegava perché non avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile: "Non mi definisco antifascista, perché quelli che si dicono tali sono gli stessi che poi impediscono alla Lega di parlare nei comizi nelle piazze".Continua a leggere

Stefano De Martino prima di essere Stefano De Martino: ballerino, conduttore, marito-ex-e-non-più-ex di Belén Rodriguez. A raccontare il 29enne, sbarcato in tv grazie ad Amici di Maria De Filippi, è il docufilm Stefano De Martino – Su di me prodotto da Willy the Whale per Discovery Italia, in onda venerdì 19 aprile

Quando Di Maio diceva : “L'Iva non aumenterà” : Nel Documento di economia e finanza (Def), il governo ha deciso di confermare l’aumento dell’Iva."Lo scenario tendenziale del Def incorpora i rialzi dell'Iva e delle accise", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione. Così il governo, disunito oggi sull'immigrazione, si ritrova u

Roma - Quando Marcello De Vito diceva : “Colpire la corruzione con cui i partiti hanno campato per anni” : Finisce in manette Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina coinvolto insieme ad altre tre persone in un’indagine per corruzione e traffico di influenze illecite nell’ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. Un colpo durissimo per l’amministrazione Romana e il M5S, che ora ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura. In attesa di sviluppi e chiarimenti sulla vicenda, sono in molti però a ...

