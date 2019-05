Pronostico e info Olanda-Italia | Europeo under-17 | 19-5-2019

Pronostico Braga vs Portimonense - Primeira Liga 17-05-2019 e Info : Primeira Liga, 34^ giornata, analisi e Pronostico di Braga-Portimonense, venerdì 17 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Braga-Portimonense, in programma venerdì 17 maggio 2019. Il trentaquattresimo turno di Primeira Liga verrà aperto dall’anticipo in programma alle 21.30 al ”Estadio Municipal”, dove si affronteranno Braga e Portimonense. La squadra di casa è ...

Pronostico Real Zaragoza vs Sporting Gijon - Segunda Division 17-05-2019 e Info : Segunda Division, 38^ giornata, analisi e Pronostico di Real Zaragoza-Sporting Gijon, venerdì 17 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Real Zaragoza-Sporting Gijon, in programma venerdì 17 maggio 2019. Importantissima sfida nell’anticipo della 38esima giornata di Segunda Division. Zaragoza e Sporting Gijon, a sei giornate dal termine, si giocano una bella fetta di stagione in ...

Pronostico IFK Goteborg vs Malmo FF - Allsvenskan 16-05-2019 e Info : Sweden Allsvenskan, 9^ giornata, analisi e Pronostico di IFK Goteborg-Malmo FF, giovedì 16 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita IFK Goteborg-Malmo FF, in programma giovedì 16 maggio 2019. E’ la sfida per eccellenza in Svezia tra le squadre più blasonate e che hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato. L’Allsvenskan continua senza sosta e le due ...

Pronostico Rosenborg vs Haugesund - Eliteserien 16-05-2019 e Info : Norway Eliteserien, 8^ giornata, analisi, formazioni e Pronostico di Rosenborg-Haugesund, giovedì 16 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Rosenborg-Haugesund, in programma giovedì 16 maggio 2019. Il Rosenborg vuole tornare a vincere per uscire da una posizione di classifica delicata, mentre l’Haugesunds vuole mantenersi a distanza dalle zone calde della classifica. ...

Pronostico e info Italia-Francia - Europeo under-17 - 16-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Francia, semifinale 16 maggio 2019Pronostico//Italia// Francia// Under 17// Il primo obiettivo degli azzurrini è centrato: con la semifinale arriva infatti anche la qualificazione ai prossimi mondiali di categoria che si terranno in Brasile. Quella con il Portogallo non poteva essere una gara semplice, si sapeva, ed infatti dopo la rete di Tongya c’è stato da soffrire per quasi 10’ di ...

Pronostico Hammarby vs Ostersunds Fk - Allsvenskan 14-05-2019 e Info : Sweden Allsvenskan, 9^ giornata, analisi e Pronostico di Hammarby-Ostersunds Fk, martedì 14 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Hammarby-Ostersunds Fk, in programma martedì 14 maggio 2019. Quello tra Hammarby e Ostersunds è indubbiamente il big match della nona giornata di Sweden Allsvenskan. Alla Tele2 Arena di Stoccolma andranno in scena due delle più belle realtà di questo avvio di ...

Pronostico Malaga vs Real Oviedo - Segunda Division 13-05-2019 e Info : Segunda Division, 38^ giornata, analisi e Pronostico di Malaga-Real Oviedo, lunedì 13 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Malaga-Real Oviedo, in programma lunedì 13 maggio 2019. Due squadre alla ricerca di punti per accedere ai playoff. Andrà in scena con queste credenziali la sfida de ”La Rosaleda”, gara valida per la 38esima giornata del campionato di Segunda ...

Pronostico e info Italia-Portogallo - Europeo under-17 - 13-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Portogallo, lunedì 13 maggio 2019Pronostico//Italia// Portogallo// Under 17// La netta vittoria contro l’Islanda lancia il Portogallo ai quarti di finale dell’Europeo, a cui accede come seconda del Girone C. Ad attenderla, come avevamo d’altronde anticipato già qui, ci sarebbe stata la prima qualificata nel Girone D. E indovinate un po’? Sono proprio gli azzurri!Come arrivano Italia e ...

Pronostico Girona vs Levante - La Liga 12-05-2019 e Info : La Liga, 37^ giornata, analisi e Pronostico di Girona-Levante, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Girona-Levante, in programma domenica 12 maggio 2019. Al Estadi Montilvi va in scena una partita che ha davvero tanto da dire sulla classifica finale del torneo. Il Girona, terzultimo, ha bisogno di punti salvezza, il Levante invece vuole la vittoria per allontanarsi ...

Pronostico Sunderland vs Portsmouth - League One Play Off 11-05-2019 e Info : League One, andata Play off, analisi e Pronostico di Sunderland-Portsmouth, sabato 11 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Sunderland-Portsmouth, in programma sabato 11 maggio 2019. E’ tempo di Play off in Inghilterra e anche la League One propone l’interessante sfida tra Sunderland e Portsmouth. Per i Black Cats è l’occasione del ritorno in Championship dopo una ...

Pronostico e info Italia-Spagna - Europeo under-17 - 10-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Spagna, venerdì 10 maggio 2019Pronostico//Italia// Spagna// Under 17// Nonostante il girone di ferro Italia e Spagna arrivano alla terza ed ultima partita con la qualificazione già in tasca, avendo vinto entrambe le loro gare.Gli iberici partono leggermente avvantaggiati, potendo contare su una maggiore differenza reti, e più in generale godono del favore del Pronostico non avendo mai perso ...

Pronostico Viterbese-Monza - finale Coppa Italia di Serie C 8-5-2019 e info : Coppa Italia di Serie C, Pronostico ed analisi di Viterbese-Monza, mercoledì 8 maggio 2019Pronostico//Viterbese// Monza// SerieC// Ultimo atto di questa Coppa Italia di Serie C. Si riparte dal risultato dell’andata, 2-1, che il Monza ha strappato in rimonta con Brighenti e D’Errico dopo il vantaggio castrense firmato da Vandeputte. Per la squadra allenata da Cristian Brocchi potrebbe essere un ottimo trampolino in vista dei playoff. I ...

Pronostico e info Italia-Austria - Europeo under-17 - 7-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Austria, martedì 7 maggio 2019Pronostico//Italia// Austria// Under 17// La seconda partita del girone potrebbe dare già all’Italia le chiavi per la qualificazione ai quarti di finale dopo il brillante esordio contro la Germania (qui la galelry postata sul sito FIGC). Nell’altro match del raggruppamento la Spagna si è liberata in scioltezza (3-0) dell’Austria, ribadendo ancora una volta la sua ...

Pronostico Germania-Italia - Europeo under 17 - sabato 4-5-2019 e info : Europeo under 17, Pronostico ed analisi di Germania-Italia, sabato 4 maggio 2019Pronostico//Germania// Italia// Prende il via in Irlanda l’Europo under-17 (La “culla delle stelle”, qui trovate la cartella stampa), che mette in palio anche cinque posti per i prossimi mondiali di ottobre che si disputeranno in Brasile. Per l’Italia quella contro la Germania è la prima partita del Gruppo D, uno dei più tosti per stessa ammissione del CT ...