Principe William confessa | La perdita di mia madre è stato un dolore

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Mariangela Garofano Il, molto attivo per quanto riguarda la tematica dei problemi mentali, si racconta durante un documentario per la BBC, affrontando il difficile tema della scomparsa dellaquando era solo un bambino Ilsi è raccontato a cuore aperto in un documentario per la BBC, che tratta lo spinoso argomento della salute mentale.insieme alla moglie Kate e al fratello Harry, da anni si occupa di problemi mentali, attraverso campagne di sensibilizzazione e raccolte di fondi benefiche per aiutare chi soffre di questo tipo di patologie. Durante l’intervista ha trattato alcuni aspetti della sua vita privata, in particolar modo la difficiledellaLady Diana, avvenuta in un incidente stradale nell’agosto del 1997. “Ho provato unche non può essere equiparato a nessun altro tipo di sofferenza”, ha rivelato il ...

enpaonlus : Il principe William contro i bracconieri di animali selvatici - zazoomblog : Documentario BBC sulla salute mentale: la morte di Diana un “dolore senza eguali” per il principe William -… - fisco24_info : William, morte Diana 'dolore senza pari': Principe in documentario su salute mentale, 'non siamo robot' -