Playoff NBA | ancora Bucks | 2-0 nella serie contro Toronto per Giannis e soci

Basket - NBA Playoff 2019 : Milwaukee si porta sul 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto : In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso, rimbalzo d’attacco e schiacciata; sul secondo possesso, stoppata su Marc Gasol; sul terzo possesso, un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership ...

Playoff NBA – Solo le briciole per Portland - Golden State vince e vola sul 2-0 : Warriors trascinati dal solito Curry : Curry e compagni si impongono in volata sui Blazers, vincendo con il punteggio di 114-111 e salendo 2-0 nella serie Il solito Steph Curry trascina Golden State alla vittoria in finale di Conference, permettendo ai Warriors di imporsi 114-111 su Portland salendo così 2-0 nella serie. LaPresse/Reuters Un match ricco di emozioni e colpi di scena, caratterizzato dalla partenza a fionda dei Blazers, subito avanti di dieci nel primo quarto, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : successo in rimonta per Milwaukee - Toronto sconfitta nel primo atto della finale di Eastern Conference : Si apre con un protagonista inatteso la serie tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, sfida conclusiva dei Playoff della Eastern Conference in questa NBA 2018-2019. La formazione allenata da Mike Budenholzer ha infatti conquistato il successo con il punteggio di 108-100 rimontando nell’ultimo quarto dopo aver inseguito per la maggior parte della gara grazie soprattutto a Brook Lopez, che ha chiuso con 29 punti (di cui 13 proprio nel quarto ...

Playoff NBA – Milwaukee si porta subito avanti - Toronto stesa in Gara-1 : non basta Leonard ai Raptors : I Bucks si impongono 108-100 in Gara-1, superando i Raptors grazie ad un ultimo quarto super che gli permette di portarsi in vantaggio 1-0 nella serie I Milwaukee Bucks cominciano alla grande la serie di finale di Conference, superando 108-100 Toronto al termine di una partita pazzesca ed emozionante. Raptors in vantaggio per 37 minuti su 48, ma conta chi mette il naso davanti alla sirena, così gli uomini di coach Budenholzer possono ...

Video/ Golden State Warriors-Portland - 116-94 - : highlights gara-1 - Playoff NBA - : Video Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, 116-94,: highlights gara-1 della finale della Western Conference nei playoff NBA.

Basket - NBA Playoff 2019 : Steph Curry trascina i Golden State Warriors nella prima gara di finale di Western Conference : Pur senza Kevin Durant, le cose per i Golden State Warriors si mettono subito bene nella finale di Western Conference contro i Portland Trail Blazers: i campioni NBA escono vittoriosi per 116-94 dal primo incontro, giocato alla Oracle Arena di Oakland. Chi dimostra di non essere appannato in nessun modo è Steph Curry, che spara un micidiale 9/15 da tre, di quelli cui ha abituato il pianeta NBA lungo tutta la sua carriera. In quota Blazers sono ...

Playoff NBA - non c’è storia in gara-1 : Warriors a valanga su Portland - nonostante le assenze pesanti : Golden State Warriors vittoriosi su Portland con un netto 116-94, Curry ha suonato le danze in contumacia di Durant e Cousins Golden State Warriors ancora senza Durant e Cousins, non due giocatori qualunque, ma ancora una volta dilaganti sul parquet di casa. In gara-1 di Finale di Conference contro Portland, di fatto non c’è mai stata partita, un 116-94 netto, una gara nella quale gli Warriors hanno comandato dall’inizio alla ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei Playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

Playoff NBA - Warriors-Blazers : Kevin Durant non ci sarà - il polpaccio fa ancora male : Kevin Durant salterà Gara-1 della Finale di Conference fra Warriors e Blazers: KD non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato contro i Rockets L’ala dei Golden State Warriors, Kevin Durant, non sarà in campo la prossima notte (alle 3 ora italiana) in gara 1 di finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers. L’Mvp delle Finals 2017 e 2018 non si è ancora allenato dopo l’infortunio ...

Playoff NBA – Embiid in lacrime dopo l’eliminazione - una bimba gli scrive una lettera : “ti ho visto piangere in tv - volevo dirti…” : Sixers eliminati in Gara-7 dei Playoff NBA, Joel Embiid scoppia in lacrime: una piccola fan lo vede in tv e gli scrive una dolce lettera di consolazione Una delle scene più tristi di Gara-7 della semifinale di Conference fra Raptors e Sixers è stata quella che ha ritratto Joel Embiid in lacrime dopo l’eliminazione. Il centro dei Sixers, non al meglio fisicamente per tutta la postseason, non è riuscito a trascinare Philadelphia alla ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Portland Trail Blazers sbancano Denver e ora sfideranno i Warriors : I Portland Trail Blazers ce l’hanno fatta! La squadra dell’Oregon realizzano la clamorosa impresa di vincere sul campo dei Denver Nuggets (ed i suoi 1700 metri di altitudine) e chiudono sul 4-3 la serie delle semifinali della Western Conference. A questo punto Damian Lillard e compagni se la dovranno vedere contro i formidabili Golden State Warriors di Curry, Thompson e Durant, in una sfida quanto mai elettrizzante. Per Denver, ...

VIDEO Playoff NBA : Kawhi Leonard allo scadere decide gara-7 contro i 76ers in un finale mozzafiato : Una gara-7 delle semifinali della Eastern Conference “for the ages” come dicono dall’altra parte dell’Oceano, ovvero da tramandare ai posteri. I Toronto Raptors vincono in casa il match decisivo contro i Philadelphia 76ers 92-90 grazie ad un tiro allo scadere di Kawhi Leonard letteralmente incredibile. L’ex Spurs, infatti, decide la serie con un “buzzer beater” proprio in extremis, andando ulteriormente ...