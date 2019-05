?Più fondi agli euroscettici | il paradosso di Bruxelles

Smoon UI offre oltre 4500 icone circolari con accenti scuri e Più di 70 sfondi : Smoon UI è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di icone dalla forma circolare con accenti scuri realizzate a mano con grafica vettoriale. L'icon pack include oltre 4500 icone e più di 70 sfondi basati sul cloud con il supporto per Muzei Live Wallpaper, mentre l'interfaccia utente permette di cercare le icone per nome e visualizzare l'anteprima, inoltre integra lo strumento per la richiesta di ...

Maltempo - Cretu : “Usare di Più i fondi Ue per prevenire i disastri” : “La nostra unita’ italiana sta lavorando” sulla proposta presentata dal governo di utilizzare i fondi strutturali europei per un grande piano nazionale di prevenzione contro il dissesto idrogeologico. “Vorremmo usare le risorse europee gia’ da questo periodo di programmazione, perche’ l’Italia e’ il Paese che ha subito il maggior numero di disastri naturali” in questi anni. Cosi’ la ...

Europee 2019 - Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene Più : “Noi facciamo le leggi - gli altri comizi” : Vicini alle Europee 2019, si registra un Salvini in difficoltà sotto i colpi di Luigi Di Maio “Gli italiani dovranno scegliere alle Europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, tra chi basse le tasse nie comizi e chi lo fa davvero, chi aiuta le persone con il … Continue reading Europee 2019, Salvini sotto gli affondi di Di Maio che ormai non si tiene più: “Noi facciamo le leggi, gli ...

Migranti : Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa Più ai bandi : è scontro : Matteo Salvini sta traghettando la Lega verso un consenso che, secondo i sondaggi, pare crescente. Buona parte del suo successo è dovuta ad una campagna elettorale spesso fatta di toni aggressivi e che, in un certo senso, sembra parlare alla pancia della gente, come molti critici sottolineano. Tra i temi più cari al leader del Carroccio c'è senza dubbio quello legato alla sicurezza, legato, a suo dire, a doppio filo a quello delle frontiere. ...

La regione Liguria non darà Più fondi agli alberghi che hanno ospitato i migranti : La regione Liguria ha approvato una proposta di legge della Lega che escluderà dai fondi regionali per lo sviluppo del turismo e la riqualificazione turistica tutte le imprese alberghiere che negli ultimi tre anni hanno ospitato i migranti. La proposta è

I settori su cui investire secondo uno dei fondi Più brillanti di Wall Street : ... ad esempio, il fondo ha perso il 45%.' In questa fase, secondo Patel, gli investitori dovrebbero sovrappesare il mercato azionario statunitense rispetto al resto del mondo, grazie alla politica ...

Il decreto crescita diventa Più leggero - dimezzati i fondi e il taglio alle tasse : Il decreto crescita diventa più leggero, dimezzati i fondi. La si potrebbe definire una versione light, alleggerita rispetto alla prima stesura approvata ormai venti giorni fa dal...

UE - niente Più fondi europei per investimenti legati a combustibili fossili : ... stabilendo che le regioni spendano dal 30 al 50% dei finanziamenti del Fesr in questa direzione e che un altro 30% venga destinato alla lotta contro il cambiamento climatico e a favore dell'economia ...

Il decreto crescita diventa Più leggero dimezzati i fondi e il taglio alle tasse : Cosa accadrà per gli altri Comuni? Il vice ministro all'Economia, Laura Castelli, ha aperto un tavolo di confronto al quale è stata chiamata a partecipare anche la Cassa Depositi e Prestiti. L'...

“In Germania e Uk la ricerca è Più libera perché ci sono fondi. Tornare? No - all’estero sono soddisfatta” : Quando Elisa comincia a rispondere alle domande per l’intervista, mette subito in chiaro una cosa: “No, non mi va di essere retorica, di passare come quella che è andata all’estero e ora critica il suo Paese. È solo che qui mi trovo bene, sono un’emigrante per scelta e non solo per necessità, e la mia ricerca è libera. Il problema più grande, se me lo chiedi, è proprio questo: in Italia si investe veramente poco nella ricerca; senza contare gli ...

Bond Banco BPM : cedola semestrale perpetuo Più bassa di previsioni - fondi a nozze : Conosci il SOCIAL TRADING ? Scopri chi sono i migliori trader italiani e del mondo su eToro e inzia a copiarli ! Disponibile conto demo gratuito con 100.000 virtuali. Prova ora >> I nuovi Bond ...

Scuotto : Fondimpresa sempre Più al fianco di imprese e lavoratori : Scuotto: quindici anni fa nasceva Fondimpresa, quasi 18 mila aziende e 1,3 milioni di lavoratori aderivano al Fondo interprofessionale