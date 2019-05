Pino Insegno sarà papà per la quarta volta

blogo

(Di sabato 18 maggio 2019) Alla soglia dei 60 anni,diverrà padre per la. Alessia Navarro, sua seconda moglie dal 2012, è infatti incinta di un maschietto, che nascerà in pieno agosto.Per la coppia si tratterà di un bis, a quasi cinque anni dalla nascita di Alessandro. Per il comico/conduttore, invece, significherà calare il poker. Dal primo matrimonio con Roberta Lanfranchi,ha avuto Matteo e Francesco. Incredibile ma vero, arriverà il quarto maschietto per, che ha annunciato il lieto evento dalle pagine di Vero.per la18 maggio 2019 19:43.

