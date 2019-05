Ping pong | il cane eroe disabile che ha salvato un neonato sepolto vivo dalla madre

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019)questo il nome delche con l’uso di solo tre zampe è diventato l’del suo villaggio, salvando unmamma quindicenne in una piantagione di manioca. L’accaduto è successo mercoledì scorso a Ban Nong Kham, un villaggio del nord-est della Thailandia. Ilall’improvviso ha cominciato a fiutare in modo ansioso in seguito ha incominciato a a scavare e successivamente ha abbaiato fino ad attirare l’attenzione dei contadini che erano nelle vicinanze, ha raccontato il proprietario dell’animale. Quando si sono avvicinati, hanno scoperto il motivo di tutta quella frenesia: scavando,aveva disseppellito le gambe del bambino. Ed a quel punto i contadini hanno completato il lavoro del, mettendo in salvo il bambino. Lagiovanissima di il cui nome non è stato divulgato ha confessato ed è accusata di ...

