ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Tutti in, a tutela dell’uomo e dell’ambiente. Domenica 19 maggio appuntamento in cinque località italiane per dire di no all’uso intensivo della chimica in agricoltura, per laaldei prodotti che creano danni alla salute e modifiche irreversibili all’ecosistema e alla fauna. La manifestazione si salda nel Trevigiano con una dura presa di posizioneil progetto di far riconoscere dall’Unesco le colline del Prosecco come patrimonio dell’umanità. AllaStophanno aderito finora 176 associazioni e movimenti. L’appuntamento è a Follina in provincia di Treviso (ore 10), Verona (piazza Costituzione, ore 9.30), Trento (piazza Dante, ore 14), Lago di Caldaro a Bolzano (ore 10), Codroipo in provincia di Udine (piazza Garibaldi, ore 10) e Bologna (in-dibattito ore 18.30 al ristorante Cinque ...

HuffPostItalia : Stop pesticidi, una marcia contro le sostanze chimiche in agricoltura - alcinx : RT @fattoquotidiano: Pesticidi, la marcia per la messa al bando. Ambientalisti contro il riconoscimento dell’Unesco alle colline del Prosec… - Noovyis : Un nuovo post (Pesticidi, la marcia per la messa al bando. Ambientalisti contro il riconoscimento dell’Unesco alle… -