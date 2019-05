Papa Francesco | “No al cibo avariato delle fake news La comunicazione non semini odio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) “Operare secondo verità e giustizia, affinché lasia davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorientare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte“. E’ il monito cherivolge all’Associazione stampa estera in Italia ricevuta in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Il Pontefice sottolinea la responsabilità dei media nell’era digitale: “Il vostro è un ruolo indispensabile, e questo vi affida anche una grande responsabilità: vi chiede una cura particolare per le parole che utilizzate nei vostri articoli, per le immagini che trasmettete nei vostri servizi, per tutto ciò che condividete sui ...

