Papa Francesco ai giornalisti | No alla fake news | operate secondo verità

(Di sabato 18 maggio 2019) “Operareverità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorientare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare odio; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte”. Lo dice ilrivolgendosi all’Associazione stampa estera in Italia ricevuta in udienza in Vaticano.Il Pontefice sottolinea la responsabilità dei media nell’era digitale: “Il vostro è un ruolo indispensabile, e questo vi affida anche una grande responsabilità: vi chiede una cura particolare per le parole che utilizzate nei vostri articoli, per le immagini che trasmettete nei vostri servizi, per tutto ciò che condividete ...

