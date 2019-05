Pallamano | Serie A maschile 2019 | la finale sarà tra Bolzano e Pressano | sconfitte

Pallamano - Serie A maschile 2019 : le semifinali andranno a gara-3! Vittorie per Pressano e Bolzano : Nessun verdetto dopo gara-2 delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile 2019, che vedrà disputarsi lo spareggio in entrambi gli incontri, partendo dal successo del Bolzano, che dopo il tonfo del Pala Tacca dello scorso sabato ha sconfitto tra le mura amiche il Cassano Magnago per 23-20, grazie alle numerose parate di Mate Volarevic, ma anche ai gol di Dean Turkovic, ben cinque. Pari anche tra Pressano e Conversano, con le api ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto - Oderzo sconfitto 25-24 : Sono iniziate questa sera le finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile 2019, e lo hanno fatto nel segno della Jomi Salerno, che al termine di una partita piena di emozioni ha piegato 25-24 una mai doma Mechanic System Oderzo, che tra le mura amiche è andata molto vicina al colpaccio. Avanti 12-11 dopo il primo tempo e trascinate da una super Duran da 11 reti, le venete hanno poi pagato la fatica nella ripresa, fino al 53′ quando ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Conversano e Cassano Magnago vincono gara-1 delle semifinali - ko del Bolzano : Le semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile si aprono col botto, per via della clamorosa sconfitta rimediata dal Bolzano, primo nella regular season, che cede il passo ad un Cassano Magnago sostenuto a gran voce dal pubblico del Pala Tacca. Sin dalle prime battute i lombardi sono apparsi cinici in attacco e molto efficaci in difesa, mettendo in seria difficoltà gli altoatesini, in modo particolare i terzini, grazie ad una 5-1 ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : si chiude la seconda fase - Salerno-Oderzo sarà la finale : Si è chiusa senza troppe sorprese la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile 2019, con l’antipasto della finale scudetto tra Jomi Salerno e Mechanic System Oderzo che è andato alle campane, precisamente con un perentorio 36-24 casalingo. Successo anche per il Brixen, che trascinato dalle 7 reti di Giada Babbo ha superato 29-26 il Casalgrande Padana, con la poule play-off chiusa dal 39-27 della Venplast Dossobuono sulla Suncini ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cingoli e Bologna retrocesse - cade la Junior Fasano : Va in archivio anche il penultimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019, e lo fa emettendo i primi verdetti, almeno per quanto riguarda la zona bassa della classifica. La sconfitta del Cingoli sul campo della capolista Bolzano per 43-32 costa infatti la permanenza nella massima categoria ai marchigiani, che però non sono i soli a retrocedere. Il successo del Merano contro il Conversano per 27-24 porta gli altoatesini nella zona sicura, ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : la finale sarà Jomi Salerno-Oderzo! Alle venete lo scontro diretto contro il Brixen : sarà Jomi Salerno-Mechanic System Oderzo la finale Scudetto della Serie A di Pallamano 2019. Questo il verdetto scaturito dalla penultima giornata della seconda fase, con le venete capaci di sconfiggere per 29-23 il Brixen nello scontro diretto, mentre le campane superano 29-20 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara. Sforzo inutile invece del Casalgrande Padana, vittorioso sulla Venplast Dossobuono per 22-21. ORARIO MATCH RISULTATO h ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Bolzano aritmeticamente primo - Cassano Magnago e Fasano in corsa per i play-off : Giornata numero 24 della Serie A di Pallamano maschile che consegna il primato al Bolzano, con la formazione allenata da Boris Dvorsek capace di sconfiggere 32-17 il Fondi, mettendo aritmeticamente le mani sul primo posto, davanti a Pressano e Conversano, vittoriosi rispettivamente su Brixen (33-27) e Gaeta (32-26). In zona play-off ci resta anche il Cassano Magnago, giustiziere 23-20 del Merano, ma tallonato dalla Junior Fasano, che tra le mura ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Jomi Salerno in finale scudetto - lotta a due per il secondo posto : La Jomi Salerno è la prima finalista della Serie A di Pallamano femminile 2019. Questo il verdetto della terza giornata della Poule play-off, in cui le campane hanno sconfitto 30-19 il Casalgrande Padana, guadagnandosi l’opportunità di difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. In seconda piazza troviamo invece la Mechanic System Oderzo, che a fatica ha superato 27-25 la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara, con il Brixen ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Salerno quasi certo della finale - in tre per il secondo posto : Seconda giornata di gare per la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile, in cui si stanno definendo le gerarchie sia per quanto riguarda la lotta play-off, sia per quella retrocessione. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati del fine settimana. Poule play-off: sembra ormai certa del passaggio del turno la Jomi Salerno, che questa volta piega 22-18 la Venplast Dossobuono in trasferta, con il Casalgrande Padana che ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : inizia la seconda fase - Salerno sconfigge Bressanone : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano femminile, in cui le dieci squadre partecipanti sono state divise in due poule, quella play-off e quella retrocessione, che emetteranno i primi verdetti del campionato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Poule Play-off: Nel big match la Jomi Salerno si è confermata in vetta, sconfiggendo non senza problemi nel finale il ...