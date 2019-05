Palazzo Chigi | I ministri tengano i toni giusti | Conte coordina | Famiglia e

Palazzo Chigi : “I ministri tengano i toni giusti - il premier Conte coordina - ma non dà ordini” : Fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito la posizione del premier sulle ultime polemiche politiche. "Il Presidente del Consiglio Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando". E intanto tra famiglia e sicurezza, è nuovo scontro M5s-Lega.Continua a leggere

Libia - incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il generale libico Haftar : incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il generale libico Khalifa Haftar a Roma per parlare della situazione in Libia, dopo l’avvio dell’offensiva contro Tripoli lanciata dall’uomo forte della Cirenaica il 4 aprile scorso. Il faccia a faccia si tiene a Palazzo Chigi. Il 7 maggio scorso era stato proprio Conte ad anticipare la possibilità di vedere Haftar, dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Sarraj. La ...

Segnali di sfiducia sull'Italia precipitano a Palazzo Chigi : Ieri le parole di Salvini sul possibile sforamento del deficit, e di conseguenza le fibrillazioni dello spread. Oggi i report di due tra i colossi bancari italiani - Unicredit e Mps - a certificare che “i Btp sono stati sotto pressione dopo i commenti di Matteo Salvini sul deficit”. Una slavina innescata dal leader della Lega e che scarica sul paese una nuova ansia da mercati. Una ondata di vendite di titoli di stato che non fa ...

Governo : iniziato Cdm a Palazzo Chigi - assenti Tria e Moavero : Roma, 08 mag 10:38 -, Agenzia Nova, - E' iniziato a palazzo Chigi il Cdm che dovrà sciogliere il nodo sul caso del sottosegretario Armando Siri. Alla riunione mancano i ministri dell'Economia e degli Affari Esteri, Giovanni Tria ed Enzo Moavero Milanesi., Rin,

Caso Siri : I vicepremier Salvini e Di Maio a Palazzo Chigi : Improbabile un voto, il presidente del Consiglio si limiterà ad acquisire i pareri dei ministri. I 5S sono in maggioranza. Il leader leghista cerca pretesto per la rottura. Ultimo appello di Di Maio prima della riunione. Sono già a Palazzo Chigi i vicepremier Salvini e Di Maio, per il CdM che affronterà il Caso del sottosegretario leghista alle Infrastrutture Siri, indagato per corruzione. Nel governo, i M5S chiedono le dimissioni di Siri, al ...

Conte ha incontrato il premier libico Sarraj a Palazzo Chigi - : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del governo di accordo di unità nazionale libico Fayez Sarraj. Tra Conte e Sarraj è in corso un colloquio. ...

Funzionario di Palazzo Chigi trovato morto a Parigi : Un Funzionario di Palazzo Chigi di 50 anni è stato trovato morto a Parigi nella notte tra domenica e lunedì nei pressi dell'aparthotel dove alloggiava a Montmartre. Lo riferisce il sito del settimanale francese Le Point, secondo cui l'uomo era a Parigi dal 3 maggio, ed era un membro dei servizi. Aveva una ferita sanguinante sotto il mento e sul posto sono state trovate tracce di vomito. La polizia, aggiunge il settimanale, avrebbe ...

Norman Atlantic - a 4 anni dal disastro via all’udienza preliminare. Palazzo Chigi e 4 ministeri non si costituiscono parte civile : A oltre 4 anni dal naufragio si è aperta l’udienza preliminare per decidere il rinvio a giudizio dei 32 imputati (30 persone fisiche e 2 società) per il disastro del Norman Atlantic, la motonave che andò a fuoco nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, al largo delle coste pugliesi causando 31 vittime (19 delle quali mai ritrovate e due, probabilmente clandestini, non identificate) e il ferimento di altri 64 dei circa 500 passeggeri a ...

Roma - Palazzo Chigi blindato : barriere anti-Tir in arrivo : Palazzo Chigi si blinda contro possibili attacchi terroristici. Un'esigenza emersa già il 23 giugno 2017, un anno dopo la strage di Nizza e un mese prima dell'attacco di Barcellona, quando il Comitato ...

Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi : parlerà del caso Siri : Giornalisti convocati a Palazzo Chigi alle 18.30 per una conferenza stampa del premier Giuseppe Conte. Non è stato reso noto di cosa parlerà il presidente del consiglio, ma secondo fonti qualificate ...