Padova | l’autista ubriaco dello scuolabus ribaltato a Padova aveva precedenti per guida

(Di sabato 18 maggio 2019)per maltrattamenti e violenza sessuale in ambito familiare, lesioni personali e minacce dopo una lite in strada ma soprattutto gli era stata ritirata la patente perin stato di ebbrezza. Questi i, come racconta Repubblica, di Deniss Panduru, cittadino romeno 51enne che ieri era allache si è rovesciato lungo la strada provinciale 21, ad Arquà Petrarca, causando il ferimento di otto studenti tra i sette e i quattordici anni. Cronaca Di F. Q..si rovescia: 8 feriti. Autista fugge, poi viene arrestato: positivo all’alcoltest,La Seaf – la compagnia proprietaria dei pullman di Este – ha comunicato che l’uomo era stato assunto 40 giorni prima. Tuttavia i responsabili dell’azienda non sapevano ...

matteosalvinimi : Fermato l’autista, dipendente di una coop, con diversi precedenti alle spalle, che, ubriaco, si era dato alla fuga. - petergomezblog : Padova, si rovescia uno scuolabus: 8 feriti L’autista fugge senza soccorrerli, arrestato “Positivo all’alcoltest e… - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #Padova, incidente con lo scuolabus. Il primo allarme ad aprile: «L’autista guida troppo veloce» -