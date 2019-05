Oroscopo giugno | Capricorno | raccoglierete i frutti del vostro lavoro

Oroscopo giugno - Bilancia : stanchezza mentale - incarichi lavorativi faticosi : giugno dovrebbe essere per voi sinonimo di vitalità, ma per voi nativi del segno della Bilancia sarà sinonimo di stanchezza, soprattutto mentale. Siete stanchi di rimuginare sui vostri problemi soprattutto lavorativi e di conseguenza non riuscirete facilmente a distrarvi come invece eravate riusciti a fare nei mesi precedenti. Questa sensazione per nulla piacevole però è una medaglia che presenta anche un rovescio positivo: l'insoddisfazione vi ...

Oroscopo giugno - Sagittario : novità in arrivo in campo sentimentale e amicizia : Per voi nativi del segno del Sagittario vi attende un giugno che porterà con sé delle novità che vi faranno uscire dal cono d'ombra in cui eravate nei mesi scorsi. Viaggi e amicizie saranno i fulcri principali di questo mese d'estate, e non mancherà anche qualche incontro che vi farà battere il cuore, anche se non ci sarà nulla di certo. Ci saranno occasioni di crescere ulteriormente e di arricchire le vostre conoscenze in materie ...

Oroscopo giugno - Scorpione : sarà un mese di alti e bassi : Voi nativi del segno forte e carismatico dello Scorpione siete persone che anche se cadono si rialzano in fretta, senza neanche il tempo che gli altri se ne accorgano. giugno sarà un mese in cui ci saranno molte difficoltà di stampo sentimentale, che dipenderanno principalmente da voi stessi. Vorrete aiutare chi amate, ma non riuscirete ad arrivare al punto del problema, o comunque potreste non essere in grado di farlo a priori. L'unica arma a ...

Oroscopo giugno - Cancro : fate qualcosa di inedito : Per voi nativi del segno del Cancro, il mese di giugno sarà l'inizio di sperimentazioni nuove, di follie che non avevate mai provato prima e che avrete tutti i mezzi per farle. È vero che giugno porterà con sé delle caratteristiche più disinibite per voi, ma dovrete anche sforzarvi di essere un po' più spensierati, e di non pensare sempre alle vicende legate alla sfera sessuale come se ne valesse della vostra vita. Ricordate sempre che la vita è ...

Oroscopo giugno - Gemelli : staccate la spina per essere più creativi : Le ultime settimane per voi nativi del segno dei Gemelli sono state molto stressanti, e vorreste davvero una tregua per tutti campi della vostra vita. Il problema però dominante è quello che prendete troppo a cuore le faccende degli altri, e in aggiunta alle vostre si crea questa spirale di cose che si accavallano le une sulle altre senza che voi riusciate infine a gestirle nel migliore dei modi. giugno sarà per voi un motivo di rilassamento da ...

Oroscopo giugno - Toro : nuove sfide lavorative - tensioni con il partner : Il mese di giugno porterà dell'irruenza per i nativi del segno del Toro e sarà abbastanza facile cadere nella 'trappola' dell'impulsività nel prendere decisioni o nell'esprimersi. Potreste fare tutto questo, ma se non volete problemi troppo gravi specialmente sul fronte amoroso, dovreste calibrare bene i gesti da compiere e le parole da utilizzare, altrimenti il rischio di entrare in conflitto con qualcuno resta pericolosamente alto. Spesso ci ...

Oroscopo giugno : per i segni zodiacali di acqua arrivano guadagni extra : Con l'arrivo del mese di giugno arriva l'estate, e non c'è niente di meglio che risvegliarsi e mettersi in moto per avere nuove emozioni. E difatti la stragrande maggioranza dei segni zodiacali saranno alle prese con uscite e incontri e perché no, anche l'inizio di nuovi amori e la fine di quelle nostalgie passate che ci hanno accompagnato per tutta la primavera. Ci sono segni che lo faranno in modo più svelto e spigliato, altri che saranno più ...

Oroscopo giugno - Vergine : mese impegnativo - relazioni complicate : I nati Vergine non saranno pronti ad affrontare un mese impegnativo come giugno, soprattutto a causa della leggerezza che contraddistingue tale periodo. Non sarete molto inclini a lasciarvi andare, soprattutto all'inizio del mese e per questioni banali, senza ripercussioni durature. Vi servirà qualcuno o qualcosa che riesca a farvi uscire dal vostro guscio e che vi faccia assaporare tutto ciò che un mese così solare comporta, dalle uscite ...

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno : Capricorno ambizioso - Leone agguerrito : Durante la settimana che va dal 3 al 9 giugno 2019 troviamo Mercurio passare dai Gemelli al Cancro, dove stazionano il Nodo Lunare e Marte. La Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere si troveranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno e Giove proseguirà sui gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci ed il Sole rimarrà in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche ...

Oroscopo settimana dal 27 maggio al 2 giugno : Cancro combattivo - Pesci taciturno : La settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno il Sole, Mercurio e la Luna saranno in Gemelli, per cui per questo segno ci sarà un misto fra freschezza e romanticismo, ma anche dei malumori passeggeri. I Pesci saranno alla mercé della Luna e di Nettuno, e questa combinazione darà vita ad un influsso per niente piacevole. Marte in Cancro lo renderà più tenace, Venere in Toro donerà a questo segno molta più complicità all'interno della ...

Oroscopo del 15 maggio - Branko : previsioni di oggi e di giugno : Oroscopo oggi di Branko: previsioni del giorno (15 maggio 2019) e del mese di giugno Il mese di maggio è giunto a metà perciò, sfogliando il libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune piccole indicazioni generali relative all’Oroscopo di oggi, mercoledì 15 maggio, ma anche le prime previsioni di Branko dell’Oroscopo di giugno 2019, per tutti i 12 segni dello ...

Oroscopo Cancro - giugno : mese di nuove opportunità lavorative grazie al transito di Marte : Non manca molto all'inizio dell'estate, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Cancro? Ecco di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 per i nati sotto questo segno zodiacale. grazie al transito di alcuni pianeti nel segno, durante il mese di giugno 2019 ci sarà un miglioramento sotto tutti i punti di vista per il Cancro. Sia in amore che per quanto riguarda l’ambito ...

Oroscopo Ariete giugno 2019 : pianeti favorevoli - amore al top : Scopriamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il mese di giugno per il primo segno dello Zodiaco. Ecco qui di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del nuovo mese per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete. Il nuovo mese si rivelerà molto positivo per l’Ariete, l’amore torna ad essere il grande protagonista e qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella. All’interno dell’ambito lavorativo non mancheranno le difficoltà, ...

Oroscopo di giugno : in amore ottimo mese per i segni di terra - emozioni per l'Ariete : Manca poco più di un mese all'estate ed il mese di giugno è sempre stato 'caldo' (per non dire bollente) per quanto concerne le relazioni sentimentali. In amore avranno la meglio i segni di terra (Capricorno, Vergine e Toro) che godranno settimane di serenità in compagnia del partner. Le previsioni astrali sono meno generose, invece, per i segni zodiacali di Pesci e Acquario che vivranno giorni migliori solo dall'estate inoltrata. Le previsioni ...