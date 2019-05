OPPO sta per ritornare alle fotocamere rotanti

Schianto tra auto e camion in autostrada : mezzi invadono carreggiata OPPOsta : Giovedì sera sull'autostrada A8 Varese Milano, poco prima delle 21.20, alcuni veicoli si sono scontrati nel tratto tra la...

Internazionali d’Italia – TrOPPO Tsitsipas per Fognini : il tennista azzurro si arrende agli ottavi di finale : Stefanos Tsitsipas accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: il tennista greco elimina Fabio Fognini in due set Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista azzurro, numero 12 del mondo, ha dovuto abbandonare gli Internazionali d’Italia agli ottavi di finale. Dopo la vittoria della mattina contro Albot, Fognini ha cercato il bis contro un avversario di ben altra caratura, il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas, numero ...

Giro d’Italia 2019 - Fausto Masnada : “Dedico questa vittoria a mio zio - sono trOPPO contento” : È bella, anzi, bellissima la giovane Italia del Giro 2019. L’aveva detto qualche giorno prima della partenza della Corsa Rosa, e Fausto Masnada ha rispettato i pronostici. Il giovane bergamasco dell’Androni Giocattoli-Sidermec è il vincitore della sesta tappa da Cassino a San Giovanni Rotondo. Al termine di una lunghissima fuga con altri dodici uomini, solamente lui e Valerio Conti, la nuova maglia rosa, sono riusciti a resistere in ...

Maltempo Trentino : OPPOrtunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

TrOPPO furbo l’accordo di rete 5G tra Vodafone e Tim? Iliad protesta e agisce : L'accordo in ottica rete 5G tra Vodafone e TIM puzza per Iliad. Nessun eufemismo è necessario, visto che il quarto operatore italiano vede proprio del torbido nella collaborazione che sta per essere instaurata tra i due storici operatori mobile del nostro paese, tanto da aver scritto una bella lettera accorata all'indirizzo di AGCOM e Antritrust, chiedendo di vigilare su una manovra che potrebbe essere lesiva della concorrenza del settore ...

L’uomo che sapeva trOPPO streaming : cast e trama film stasera in tv : L’uomo che sapeva troppo è il film stasera in tv martedì 14 maggio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’uomo che sapeva troppo film stasera in tv: cast La regia è di Alfred Hitchcock. Il cast è composto da James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, Bernard Miles, Ralph Truman, Daniel Gélin, Mogens Wieth, ...

Luigi Di Maio - siamo a questo punto : "Salvini - basta coi fucili. Io sono moderato e la Lega trOPPO a destra" : "basta coi fucili". Tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai siamo a questo punto: sulla carta alleati di governo, in pratica pronti a cannoneggiarsi a vicenda. L'intervista del leader del Movimento 5 Stelle a Repubblica è ricca di segnali di guerra: "sono una persona moderata - assicura il grillino

Dazi - un accordo Usa-Cina non ci sarà mai. E Trump sta tirando trOPPO la corda : La politica protezionista americana condotta a colpi di tweet è surreale al punto che ormai nessuno sa bene cosa ci sia dietro, insomma un’analisi corretta della strategia Trumpista di lungo termine è impossibile. Ma prevedere le conseguenze di una guerra tariffaria tra due superpotenze economiche, quello sì che è possibile, e per farlo bisogna fare un piccolo passo indietro. La rivoluzione politica di Donald Trump poggia sul ritorno di ...

GF 16 - Suarez vs Vignali : 'TrOPPO volgare' - la cestista nei guai per l'ennesimo insulto : La cestista Valentina Vignali, attualmente concorrente del reality show Grande Fratello, è finita nuovamente al centro di un'altra bufera. Il motivo è sempre lo stesso: aver insultato per l’ennesima volta i suoi coinquilini. Questa volta è toccato a Mila Suarez. Grande Fratello 16, le reazioni social: 'Troppo volgare questa Valentina' Nei giorni scorsi la gieffrina Mila Suarez si è avvicinata a Michael Terlizzi tanto da farsi numerose ...

Afghanistan - tra guerre ed elezioni. L’America first qui sembra un’OPPOrtunità : Rientro oggi in Italia dopo una missione breve di un mese in Afghanistan. La quarta della mia vita; in totale ho vissuto e lavorato 11 mesi tra le montagne che danno inizio all’Indukush. Ci sono amici, con cui parlo e che mi spiegano. Per qualche settimana ho avuto una visuale privilegiata. La guerra in Afghanistan ha cambiato tanti nomi, ma compie 40 anni senza soste ed il numero di morti annui è in costante aumento: ogni anno ...

Partita la caccia alle OPPOrtunità di lavoro stagionale : E' arrivata primavera per la ricerca delle opportunità di lavoro. E' in questo periodo che si concentra il maggior numero di offerte. Il settore più gettonato è quello di turismo e ristorazione che, ...

Birenbaum al Salone : 'Ho sofferto trOPPO per stare con loro' : «Vi ringrazio per la decisione coraggiosa che mi ha permesso di essere presente qui». Lo ha detto Halina Birenbaum, 90enne sopravvissuta ad Auschwitz, prendendo la parola all'inaugurazione del Salone ...

Intervista – Red Canzian : «Mia Martini un giorno mi disse : “Ti lascio - perché ho paura di star male se mi innamoro trOPPO di te”» : La chiacchierata con Red Canzian, lo storico bassista e voce dei Pooh, parte in maniera genuina da un bicchiere di vino rosso: «Sai, sono un veneto Doc e la cultura del buon vino fa parte della mia storia» – dice sorridendo ed esibendo un evidente orgoglio campanilistico. Cantautore, polistrumentista e produttore discografico dopo lo scioglimento del gruppo musicale tra i più longevi al mondo, Red di soddisfazioni se ne è tolte tante, a ...

BLS non gestirà linee lunga distanza - tempi giustizia trOPPO lunghi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia