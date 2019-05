Onu | lettera al Governo | Il Decreto Sicurezza bis viola i diritti umani

blogo

(Di domenica 19 maggio 2019) "Ci sono fondate ragioni per ritenere che le direttive delitaliano" su migranti e Ong costituiscano una gravezione "delle convenzioni internazionali". Con unadi 11 pagine, firmata da Beatriz Balbin dell'Alto Commissariato per i, l'Onu ha chiesto all'Italia di ritirare le direttive del Ministero dell'Interno sui salvataggi in mare e di non approvare ilbis proposto da Salvini, con il quale si vorrebbero introdurre le multe alle Ong.Sia le direttive che il"mettono a rischio idei migranti, inclusi i richiedenti asilo, fomentano il clima di ostilità e xenofobia eno le convenzioni internazionali". Larisale al 15 maggio scorso ed è indirizzata al Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Le direttive del Viminale per ostacolare le attività delle Ong e della Mare Jonio, preoccupano moltissimo ...

