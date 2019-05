Ogni donna coraggiosa nasconde una storia Non lasciare che gli altri la giudichino

Come essere sempre eleganti : 10 trucchi che Ogni donna dovrebbe conoscere : Secondo Yohji Yamamoto , per esempio, non è soltanto un colore, ma è un modo di essere, un particolare atteggiamento nei confronti del mondo. Un elemento nero nei tuoi look , Come un cappotto, un ...

Vittoria FOgnini a Montecarlo - il padre svela : “tensione della Madonna! Sul carro del vincitore non c’è spazio per gufi e lecchini” : Fulvio Fognini, padre di Fabio, racconta le sue emozioni dopo la Vittoria del figlio nel Masters 1000 di Montecarlo: grande gioia sul momento, poi una stoccata ai critici La scorsa domenica Fabio Fognini ha compiuto un’impresa storica vincendo l’ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 della carriera. Presente fra il pubblico, papà Fulvio, che lo ha sempre sostenuto durante gli alti e bassi della sua carriera, è esploso di ...

Beauty Heart Secret Show - contro Ogni forma di violenza - un inno alla bellezza della donna il make up come forma di rinascita : Miscelare la parte ironica, creativa con uno sguardo alla cronaca è l'obiettivo della manifestazione che sarà rivolto esclusivamente alla bellezza. Sarà possibile provare tutta la linea firmata ...

La storia di Hattie Retroage : “Sesso a 82 anni? Con uomini giovani. Ogni donna onori il proprio corpo : masturbatevi per l’amor di Dio” : Sono una cougar, ho 82 anni, vivo a New York e amo il sesso. Le confessioni piccanti di Hattie Retroage sono state raccolte in un’intervista dal Daily Mail. Un vero e proprio ciclone di vivacità e voracità sessuale che per gli over 80 non sembra avere eguali. Hattie, tra l’altro, è un’appassionata utente di Tinder. Ed è quindi online che corrono le nuove frontiere degli incontri anche per chi non è nativo digitale. “Mai avuto un incontro con un ...

Cinema al Maxxi : "SOgni - sesso e cuori infranti" - il docufilm di Giagni racconta la donna italiana negli anni Cinquanta : Sogni, sesso e cuori infranti è un titolo che potrebbe evocare la tradizione del poema cavalleresco. Ma per delineare il ruolo della donna italiana negli anni Cinquanta, il regista Gianfranco Giagni ha invece sapientemente costruito un documentario in forma di commedia sentimentale dai risvolti amari, attingendo all'enorme materiale offerto dalle lettere inviate alle varie riviste femminili; a selezionarlo e comporlo in racconto hanno ...