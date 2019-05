Obiettivo Luna 2024 | la Missione Artemide scommette sui privati

meteoweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) La Nasa ha preso sul serio la sfida del governo statunitense di anticipare di quattro anni il ritorno sulla, inviando un equipaggio sul nostro satellite entro il. Una richiesta ufficiale partita a fine marzo durante il quinto incontro del National Space Council in Alabama, e confermata pochi giorni fa da Trump con la proposta di un emendamento per concedere alla Nasa un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2020, sommati ai 21 miliardi già ottenuti dall’agenzia. Per rendere questo traguardo possibile – spiega Global Science – la Nasa continua la sua scommessa sul settore privato: dopo aver messo a disposizione 106 milioni di dollari per finanziare le proposte di tecnologieri da parte delle medie imprese, l’agenzia annuncia ora l’impegno a investire altri 45.5 milioni di dollari per lo sviluppo del lander della ...

