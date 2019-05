Nuovo Dino Crisis all’E3 2019? GameStop lancia l’indiscrezione poi cancella tutto

optimaitalia

(Di sabato 18 maggio 2019) Sono tanti, addirittura tantissimi, i videogiocatori che sognano una rinascita per. Nata da una "costola" dei primi capitoli di Resident Evil dal genio orrorifico di Shinji Mikami, la saga con protagonista Regina e sopratfamelicisauri è scomparsa dai radar a lungo, dopo un terzo capitolo assai deludente approdato in esclusiva sulla prima Xbox. Da allora, Capcom ha apparentemente abbandonato il brand, nonostante avesse conquistato cuori e menti dei gamer con i suoi scenari al cardiopalma, le atmosfere ansiogene e personaggi realmente indimenticabili.E se è vero che l'E3di Los Angeles è praticamente alle porte, dela sorpresa dai social arriva una bollente indiscrezione proprio su uncapitolo di- o su un remake - , annunciato probabilmente nel corso della kermesse videoludica più importante dell'anno. Are il rumor è niente ...

