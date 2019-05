Napoli | nella Galleria regno delle babygang i vigili multano le coppie del tango

Napoli - agguato in ospedale nella notte : 11.18 agguato in ospedale la scorsa notte, a Napoli.Un ragazzo con in testa un casco ha sparato con una pistola nel cortile dell'ospedale "Vecchio Pellegrini" contro un 22enne arrivato poco prima già ferito alle gambe. I colpi, per fortuna non lo hanno raggiunto. Il 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è ricoverato in condizioni stabili. E' giunto in ospedale accompagnato da alcuni ragazzi. Poco dopo è entrato l'aggressore. Sul fatto sono ...

Convocati Mondiali U20 – Nella lista degli azzurrini nessuno del Napoli : Il giornalista Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale ufficiale ha pubblicato la lista dei Convocati per i Mondiali U20 che si terranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno. Convocati Mondiali U20 – Tra gli azzurrini Convocati dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Osservando la spunta però una curiosità, non è presente neanche un giovane calciatore del Napoli. Di seguito, l’elenco dei Convocati per la ...

E ora è incubo Meloni nella Lega Salvini a Napoli nella piazza di Fdi : I rumors dei giorni scorsi sembrano trovare conferma. C’è nervosismo in casa Lega per la lenta ma costante crescita di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia che, lungi dall’essere fagocitata dal nuovo corso nazionale della Lega Salviniana, nelle ultime settimane sta vedendo... Segui su affaritaliani.it

Migliora Noemi - la bimba ferita nella sparatoria a Napoli : avviata la riabilitazione : Sta meglio la piccola Noemi, la bimba ferita nella sparatoria a Napoli: “Il quadro clinico della piccola è stabile e in Miglioramento – riferisce il bollettino medico diffuso dall’ospedale Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata – La bambina continua ad essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Già da ieri l’equipe di fisioterapisti ha avviato il programma per la riabilitazione. La ...

Il Corriere della Sera raccolta le buone notizie del terzo settore calabrese nella Sala Napolitano : In occasione dello speciale dedicato alla Calabria, 'buone notizie' del Corriere della Sera oggi pomeriggio ha incontrato alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo accademico e culturale calabrese nella Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, sede che di good news negli ultimi tempi non ne fornisce alcuna. I 2/3 della commissione che guida l'...

L’architetto Zavanella : «Nuovo San Paolo? Magari - mi piacerebbe lavorare con il Napoli!» : L’architetto Gino Zavanella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dopo l’incontro avuto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis Castel Volturno Lavori al centro sportivo? «Vediamo, non so se sono capace. Al momento stiamo lavorando anche al progetto del nuovo Dall’Ara di Bologna». Nuovo stadio del Napoli? «Magari! Mi piacerebbe un sacco lavorare con De Laurentiis, ma non è ...

Napoli - nella guerra contro la camorra non basta schierare più agenti : Napoli è da decenni la città italiana più esposta sul fronte della violenza criminale. Qui le bande di camorra hanno fatto più vittime negli ultimi venti anni di tutte le altre tre criminalità di tipo ...

Mertens a Sky : “Orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli - le differenze tra Sarri e Ancelotti” : Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, le sue parole : Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli, voglio continuare così. Stiamo trovando il gioco giusto, mi sta bene. Dobbiamo essere fieri del nostro secondo posto, siamo a +10 dal terzo posto, anche questa è una bella cosa”. Sulle differenze tra Sarri e Ancelotti: “Con Sarri si giocava più con la palla da dietro, facendo possesso, senza ...

Napoli - bambina ferita nella sparatoria : il killer insegue la vittima e fa fuoco tra la folla : Aurora Vigne In un video è possibile ripercorrere gli attimi di paura della sparatoria avvenuta venerdì 3 maggio in centro a Napoli Nuovi dettagli sulla sparatoria avvenuta venerdì pomeriggio in piazza Nazionale, a Napoli. In un video diffuso su yuoutube da Juorno.it è infatti possibile ripercorrere la dinamica dell'accaduto, dove è rimasta ferita anche una bambina. Come si vede dal filmato, il sicario inizia ad avvicinarsi al suo ...

Napoli - bambina ferita nella sparatoria operata nella notte : è in coma : Una bambina di quattro anni è rimasta ferita a Napoli. Le condizione della piccola sono «estremamente gravi». Le condizioni cliniche della bimba di 4 anni ferita ieri pomeriggio...