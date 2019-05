Napoli | Maradona ricorda i 30 anni della Uefa | «Ce l' abbiamo fatta»

L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino - l’ex presidente del Napoli di Maradona : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata ...

Morte genitori di Paolo Sorrentino/ 'Io salvo grazie al Napoli e a Maradona' : La Morte dei genitori di Paolo Sorrentino è un argomento tabù che pochi conoscono e che spiegherà al programma 'A raccontare comincia tu'.

Napoli - Raul Albiol : 'Fallimento? Qui ha vinto solo Maradona. Cresceremo con Ancelotti' : Fallimento? Gli unici due scudetti qui li ha vinti Maradona, il giocatore migliore al mondo. Negli ultimi otto anni ha vinto sempre la stessa squadra, vuol dire che non è facile arrivare primi. L'...

De Paul al CorSport : «Io al Napoli? Possibile - mi lasciano regali perché sono argentino come Maradona» : Intervista del Corriere dello Sport a Rodrigo de Paul, il calciatore dell’Udinese è al centro di numerose voci di mercato che lo vorrebbero all’Inter e al Napoli «Se devo essere sincero in questo momento il mio unico pensiero è conquistare la salvezza, ma le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Io sono pronto a giocare a calcio ovunque, ma se davvero mi vorranno le squadre che leggo, lo vedremo» Il calciatore argentino non ...

[FOTO] Maradona ricorda il secondo scudetto del Napoli : Sono passati 29 anni dal secondo scudetto del Napoli. In quella squadra c’era anche Diego Armando Maradona, e proprio El Pibe de Oro ha ricordato proprio quello scudetto attraverso un post su Facebook: “29 anni fa il nostro secondo scudetto. Questo amore non si cancella”. Maradona elenca poi tutti i protagonisti di quell’anno, dai giocatori passando per l’allenatore arrivando al presidente Ferlaino: ...

Mertens firma il gol n°81 e raggiunge Maradona : l’omaggio social fa sognare i tifosi del Napoli [FOTO] : Mertens segna su punizione al Frosinone e raggiunge quota 81 gol in Serie A con il Napoli come Maradona: l’omaggio social al ‘Pibe de oro’ fa sognare i tifosi Domenica da ricorda quella della 35ª Giornata di Serie A per Dries Mertens. Grazie ad uno splendido gol su punizione, il talento del Napoli ha raggiunto quota 81 gol in Serie A con la maglia del Napoli, tanti quanti quelli segnati da Diego Armando Maradona. Su ...

Frosinone-Napoli - magistrale punizione di Mertens : il belga raggiunge Maradona tra i marcatori azzurri : Grazie al gol segnato contro il Frosinone, Mertens raggiunge Maradona a quota 81 nella classifica dei marcatori all-time del Napoli in Serie A Un gol per entrare ancor di più nella storia del Napoli. L’attaccante belga Dries Mertens eguaglia Diego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi in Serie A, salendo a quota 81 grazie alla punizione magistrale segnata contro il Frosinone. L’attaccante ...

