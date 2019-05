Napoli città senza regole | l' isola pedonale invasa dalle moto e nessuno controlla

Nasce la mappa cittadina dedicata alla mostra Caravaggio Napoli (Capodimonte) : Sarà in distribuzione da sabato 18 maggio la Naples City Map Caravaggio Napoli, la mappa cittadina bilingue dedicata alla straordinaria mostra Caravaggio Napoli, a cura di Sylvain Bellenger e Maria Cristina Terzaghi, in programma al Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 14 luglio 2019. Sponsor dell’iniziativa è il marchio Camomilla Italia, che ha voluto evidenziare la sua costante attenzione al patrimonio culturale cittadino scegliendo come ...

L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini - visite gratuite a Scampia. Grande successo per “i Sabato dello Screening” : Poco meno di 800 visite gratuite erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dalL’Asl Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (Sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – delL’Asl di Napoli e soprattutto ha fatto ...

Napoli : Furlan - 'serve alleanza tra istituzioni e cittadini contro camorra' : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Il risveglio oggi della piccola Noemi a Napoli ci riempie tutti di speranza. Grazie ai medici ed al personale sanitario per la grande professionalità e responsabilità. E grazie alle forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile di quel crimine. Ma solo una grande

CALCIOMERCATO Napoli - Alvino : 'Papà e moglie di Lozano in città nei giorni scorsi' : Quello di Lozano del Psv continua ad essere un nome molto caldo per il CALCIOMERCATO del NAPOLI . L'attaccante messicano viene ormai accostato con insistenza al club partenopeo da mesi. Nelle ultime ...

Noemi - bimba ferita in sparatoria a Napoli/ Video - 'Genitori vogliono città diversa' : Nuovi esami sulla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita a Napoli da un colpo di pistola: resta grave ma stazionaria, visita di Sergio Mattarella.

Sparatoria Napoli - il bollettino medico : Noemi è ancora grave | Il papà : ce ne andremo da questa città : "Continua la sedazione e la ventilazione meccanica con alta concentrazione di ossigeno. Si sta prestando la massima attenzione alle condizioni del polmone sinistro"

Bimba ferita a Napoli - parla il papà : "Andremo via da questa città" : "Uno li protegge in tutti i modi. Io la mando all’asilo privato, la faccio stare sotto una campana di vetro. E poi…”, ha...

Napoli : Laboccetta - 'si convochi subito Consiglio ministri in città' : Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "A Napoli la camorra sta rialzando la testa. Occorrono segnali forti". Lo afferma l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del movimento di opinione 'Polo Sud'. "In piena emergenza rifiuti -ricorda- il governo dell'epoca tenne un Consiglio dei ministri nella n

Napoli : Caso - M5S - - 'subito Cdm in città - serve segnale forte' : Agiremo per garantire la sicurezza dei cittadini, per proteggere i bambini indifesi e tutelare l'immagine di una splendida città che il mondo ci invidia. Questi criminali devono andare in galera con ...

Mercato Napoli - la moglie di Trippier è in città : indizio di mercato : mercato Napoli, la moglie di Trippier è in città: i dettagli Secondo quanto riferisce SKY Sport per le vie della città spunta un possibile indizio di mercato: nei giorni dell’incontro tra Aurelio de Laurentiis e Mino Raiola per discutere il futuro di Lorenzo Insigne, è stata avvistata Charlotte Trippier, moglie del terzino del Tottenham classe 1990, che piace davvero molto alla dirigenza partenopea. Ne ha parlato anche Ancelotti in ...

L'Amica Geniale : Napoli protagonista - casting e riprese in città : L'Amica Geniale, la serie televisiva di comproprietà di Rai Fiction e dell'internazionale HBO, è stata rinnovata per una seconda stagione durante la messa in onda del primo ciclo di episodi. La storia che riproduce su schermo la tetralogia di successo dell'autrice di best seller Elena Ferrante continuerà, perciò, ad essere trasmessa in tutto il mondo. L'Amica Geniale, infatti, è stata acquistata a livello globale in più di 50 paesi. La prima ...

Staffetta Napoli-Milano per la OnDance di Roberto Bolle che invade le piazze delle due città : PRIMAPRESS, - MILANO - Napoli e Milano fanno Staffetta per l'evento OnDance, la festa della danza ideata e promossa dall'Étoile dei due Mondi, Roberto Bolle. Nel capoluogo partenopeo si vivranno due ...

Lettere nei rifiuti - niente posta per i cittadini del centro di Napoli : Centinaia di Lettere non sono state recapitate ai destinatari ma buttate nei rifiuti. La scoperta del cumulo di posta gettato nei container in via Pietro Colletta, a Forcella, è avvenuta...

Calciomercato Napoli - Raiola in città per Insigne : incontro con Giuntoli per il futuro? : Dopo l'eliminazione dall'Europa League contro l'Arsenal e l'aritmetica qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions Legue, la stagione del Napoli si avvia verso la conclusione. E in casa ...