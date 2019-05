My Lovely Daughter presto in arrivo su Nintendo Switch

hynerd

(Di sabato 18 maggio 2019) Mydopo aver ottenuto un grande successo su Steam con la sua eccezionale storia, è ora insu. Prendendo in considerazione il tema dell’amore cieco di un padre per sua figlia, questo gioco sfida la moralità dei suoi giocatori facendoli scegliere tra sfruttare le anime o lasciare marcire il corpo senz’anima della figlia. Myracconta la storia di Faust, un alchimista amnesico che ha appena ripreso conoscenza in una casa deserta piena di … L'articolo Myinsudi Rita Palla proviene da Hynerd.it.

