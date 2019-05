MOURINHO ALLA JUVENTUS?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Josè MOURINHO ALLA Juventus? I bookmakers avallano la folle ipotesi : Josè Mourinho non ha certo un ottimo rapporto con la Juventus, ma per quanto concerne le quote è stato inserito anch’esso nella corsa al dopo Allegri Si fanno insistenti le voci di un possibile addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo le rassicurazioni di Agnelli, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare sempre più probabile il divorzio tra i bianconeri e il suo allenatore, capace di garantire alla ...

MOURINHO ALLA Juventus? La quota secondo i bookmakers : E’ sempre più caldo il tema delle panchine per la prossima stagione, in particolar modo situazione ancora tutta da valutare in casa Juventus. Sempre più insistenti le voci di un divorzio tra i bianconeri e l’allenatore Massimiliano Allegri, nonostante gli annunci di conferma dalle parti, l’addio è ancora una soluzione considerata probabile, ci sarebbe stata la frattura a causa dei deludenti risultati in Champions League. ...

José MOURINHO ALLA Roma : 'Trattativa in corso' - : Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Francia. José Mourinho sarebbe in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione: a lanciare la bomba è il prestigioso l'Equipe, il quotidiano ...

Dalla Spagna : MOURINHO potrebbe tornare all'Inter - con lui possibile una squadra stellare : Se c'è un allenatore che potrebbe mettere tutti d'accordo in casa Inter, soprattutto tra i tifosi, in vista della prossima stagione è sicuramente José Mourinho. L'allenatore portoghese è rimasto nel cuore di tutti i supporter nerazzurri dopo la vittoria del Triplete (scudetto, coppa Italia e Champions League) nel 2010 e nelle sue dichiarazioni ha speso sempre parole al miele per la società nerazzurra. Questo a differenza di Antonio Conte, che ...

Inter : senti MOURINHO : “Torno ad allenare - no alla Premier” : Inter Mourinho – Quella tra l’Inter e Josè Mourinho è una storia d’amore destinata, forse, a non terminare mai. Troppo grande e importante l’impresa realizzata dallo Special 9 anni fa, quando alla guida di Milito e compagni andò alla conquista del triplete. Poche ore dopo la magica notte di Madrid Mou si separò dall’Inter, salendo […] L'articolo Inter: senti Mourinho: “Torno ad allenare, no alla ...

Juve fuori dalla Champions - che stoccata di MOURINHO verso i bianconeri! : “La Juve è stata un’altra squadra che ha permesso all’Ajax di giocare sfruttando i suoi punti di forza che sono la qualità e giocatori giovani fantastici, con un po’ più di esperienza rispetto a quella finale di Europa League“. Ai microfoni di RT Sport, Jose’ Mourinho critica i bianconeri per come hanno approcciato la doppia sfida di Champions con i Lancieri, battuti invece dal suo Manchester United ...

Jorge Mendes avrebbe proposto MOURINHO ALLA Juventus : Il mercato della Juventus passa inevitabilmente dalla conferma o meno del suo allenatore. Dopo la disfatta in Champions League, il presidente bianconero ha dato fiducia al tecnico livornese, che dovrebbe quindi ridiscutere il rinnovo di contratto con la dirigenza. Ma finché non ci sono ufficialità, i dubbi restano e la stampa inevitabilmente rilancia tanti nomi che potrebbero sostituire il tecnico toscano. Secondo le ultime indiscrezioni ...

Calciomercato - MOURINHO strizza l'occhio alla Bundesliga : 'Campionato entusiasmante' : Dopo la fine dell'esperienza con il Manchester United, José Mourinho è in attesa di una nuova avventura in panchina. Lo 'Special One' ha allenato e vinto in Italia, Spagna, Inghilterra e Portogallo, ...

Dalla Francia sicuri : José MOURINHO torna in Italia - due le possibili destinazioni [DETTAGLI] : José Mourinho, libero dopo l’esonero dello scorso dicembre al Manchester United, vuole tornare in Italia e Inter e Roma potrebbero essere le candidate. E’ l’indiscrezione che arriva dai francesi di “Telefoot“, secondo i quali ci sarebbero già in corso dei contatti con le due società. Nel caso dei nerazzurri si tratterebbe di un ritorno dopo il biennio culminato nel Triplete del 2010. Ma mentre Mourinho sarebbe ...

L'Equipe : «MOURINHO apre alla Ligue 1» : PARIGI - Josè Mourinho potrebbe tornare presto ad allenare e, stando a quanto riportato da L'Equipe, potrebbe farlo in Ligue 1 . Al quotidiano transalpino non sono passate inosservate le ultime ...