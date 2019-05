MotoGp – Valentino Rossi 5° in qualifica a Le Mans | le parole del Dottore sono

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Ottimo balzo dinelle qualifiche del Gp di Francia: ilchiude in quinta posizione grazie anche ad una genialata in Q1andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Una seconda fila tutta italiana a Le, con Dovizioso quarto, seguito dae Morbidelli. AFP/LaPresse Un buon risultato per il, passato anche oggi dalla Q1: “era molto importante andare in Q2 in modo che la mia gara non fosse difficile come a Jerez . Abbiamo visto il radar (meteo), abbiamo deciso di rischiare e ha funzionato“, ha dichiaratoal termine delle qualifiche. AFP/LaPresse “Abbiamo modificato le cose sul set-up e in queste condizioni oggi siamo migliorati, perché è sempre stato un aspetto nel quale ...

