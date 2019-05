MotoGP tv | GP Francia 2019 | su che canale vedere la gara Orari e programma su Sky e TV8

Jack Miller MotoGP GP Francia 2019 : “Era importante sfruttare il primo giro e il terzo tempo mi soddisfa” : Quando le condizioni di pista non sono ideali e basta poco per essere tra i primi o tra gli ultimi, l’australiano Jack Miller risponde spesso presente. Il centauro della Ducati Pramac ha realizzato, infatti, il terzo tempo delle qualifiche del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Su un asfalto difficilissimo da interpretare (umido), Jack ha messo in mostra le sue eccellenti capacità, terminando a 0″414 dal poleman ...

MotoGP – Petrucci in prima fila a Le Mans - Danilo ironico in Francia : “domani parto in testa - risparmio gomme e benzina” : Danilo Petrucci soddisfatto dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Francia: le parole del ternano della Ducati E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Francia: su un asfalto reso difficile da una condizione incerta, il pilota della Honda ha conquistato la pole position a Le Mans, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Apre la quarta fila, tutta italiana, invece Andrea Dovizioso, seguito da un buon Valentino ...

MotoGP Francia - le qualifiche : Marquez in pole pure sul bagnato. Magia Rossi in Q1 : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia della MotoGp, a Le Mans. Con il tempo di 1:40.952, lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta, ha preceduto nelle qualifiche sotto la pioggia le Ducati di Danilo Petrucci e Jack Miller. Quarto Andrea Dovizioso, sempre sulla moto di Borgo Panicale. Quinto posto per Valentino Rossi, che con la sua Yamaha è riuscito a trovare la quadra dopo un venerdì di prove libere ...

Danilo Petrucci - MotoGP GP Francia 2019 : “Finalmente una buona qualifica - ottima strategia con la squadra in condizioni difficili” : Le qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 si sono disputate in condizioni molto complesse ed hanno visto prevalere il solito Marc Marquez davanti ad un trio di Ducati capeggiato da Danilo Petrucci. Il nativo di Terni classe 1990 è subito sceso in pista nel Q2 con gomme da bagnato ed è riuscito a stampare un tempo molto competitivo all’inizio del run prima del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per l’ex pilota di Ducati ...

MotoGP – Marquez poleman - seconda fila tutta italiana a Le Mans : la griglia di partenza del Gp di Francia : Marc Marquez conquista la pole position del Gp di Francia: seconda fila tutta italiana a Le Mans, la griglia di partenza del quinto round della stagione 2019 di MotoGp E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Francia: su un asfalto reso difficile da una condizione incerta, il pilota della Honda ha conquistato la pole position a Le Mans, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Apre la quarta fila, tutta italiana, invece ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso - pole di Marquez : Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la Griglia di partenza della gara di domani. Griglia DI partenza GP Francia MotoGP ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il

MotoGP – Caduta per Marquez nelle qualifiche : che scivolata per Marc in Francia [VIDEO] : Marc Marquez cade nelle qualifiche del Gp di Francia: l’asfalto bagnato di Le Mans fa scivolare il pilota della Honda La pioggia sta rendendo difficile il sabato in pista di piloti della MotoGp: Valentino Rossi è riuscito a superare la Q1, ma nel Q2 lo spettacolo non manca. Subito una Caduta per Marc Marquez: il campione del mondo in carica è scivolato, mentre si trovava al comando, riuscendo a rialzare subito la sua moto e tornare ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi domina la Q1 - ora si decide la pole : Valentino Rossi ha centrato il miglior tempo nella Q1 del GP di Francia della MotoGP con la pista che è andata mano a mano ad asciugarsi. Adesso tocca alla Q2 che consegnerà la pole position per la gara di domani. Marc Marquez e Maverick Vinales sono i favoriti, ma occhio alla pioggia! Griglia DI partenza GP Francia MotoGP 2019 1 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.8 1’37.667 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas ...

