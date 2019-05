MotoGP | Risultato Qualifiche GP Francia 2019 | Marc Marquez implacabile sotto l’acqua

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso - pole di Marquez : Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la Griglia di partenza della gara di domani. Griglia DI partenza GP Francia MotoGP ...

MotoGP – Il buon risultato di Lorenzo nelle Fp2 in Francia non preoccupa Marquez : “è forte qui - ma noi siamo davanti” : Marc Marquez non si preoccupa del buon risultato di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp di Francia: le parole del campione del mondo in carica al termine della prima giornata di lavoro a Le Mans E’ terminata la prima giornata in pista dei piloti di MotoGp: i campioni delle due ruote hanno effettuato entrambe le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Al termine delle Fp2 è stato Vinales a piazzarsi ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

MotoGP - Risultato e classifica prove libere 1 GP Francia 2019 : Quartararo precede Dovizioso e Petrucci - Marquez 5° - Rossi 10° : Fabio Quartararo non ha ancora smaltito la rabbia di Jerez de la Frontera e sfreccia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il padrone di casa, infatti, chiude con un tempo sontuoso, 1:31.986, lasciando alle sue spalle le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Quarto tempo per Maverick Vinales, quinto per Marc Marquez che, come sempre, non ha forzato, mentre è decimo Valentino Rossi che, nonostante ...

MotoGP – Jorge Lorenzo a pezzi dopo Jerez : “deluso e preoccupato. Risultato pessimo - non sono a mio agio” : Jorge Lorenzo deluso e preoccupato dopo il 12° posto ottenuto nella gara di Jerez: il pilota spagnolo non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda Mentre la Honda di Marc Marquez domina sul circuito di Jerez, quella di Jorge Lorenzo chiude la gara spagnola in 12ª posizione. Un Risultato pessimo per il pilota iberico che, nel post gara, non nasconde la sua preoccupazione per un feeling con la moto che stenta ad arrivare. ...

MotoGP - Risultato gara GP Spagna 2019 : assolo di Marc Marquez - Dovizioso ai piedi del podio. 6° Valentino Rossi : Marc Marquez domina il GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico il campione del mondo in carica si esibisce in un assolo sulla Honda davanti alla Suzuki dell’altro spagnolo Alex Rins (+1″654) e alla Yamaha di un redivivo Maverick Vinales (+2″443). La Ducati di Andrea Dovizioso deve accontentarsi del quarto posto a un tiro di schioppo dalla M1 (+2″804), mettendosi alle spalle Danilo ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultato e classifica GP Spagna 2019 : vince Marquez su Rins e Vinales - 4°Dovizioso - 5°Petrucci - 6°Rossi : Marc Marquez (Honda) ha vinto il Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo ai rivali, conducendo la gara di casa sin dal primo metro. Alle sue spalle un solidissimo Alex Rins (Suzuki) che precede Maverick Vinales (Yamaha) per una splendida tripletta spagnola. Quarta e quinta posizione per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, mentre è sesto Valentino Rossi (Yamaha) che risale dalla ...

MotoGP - Risultato warm-up GP Spagna 2019 : Marc Marquez fa la differenza - Valentino Rossi e Dovizioso in difficoltà sul passo : Marc Marquez (Honda) ha chiuso al comando il warm-up del Gran Premio di Spagna 2019 per quanto riguarda la MotoGP. Il campione del mondo in carica non ha la minima intenzione di lasciare nulla di intentato verso la gara di oggi pomeriggio e lo ha ampiamente dimostrato nel corso dei 20 minuti del turno mattutino. Mentre gli avversari cercavano le giuste alchimie per le proprie moto, il Cabroncito ha inanellato una serie di giri impressionanti con ...

MotoGP - Risultato e classifica FP3 GP Spagna 2019 : Valentino Rossi costretto alla Q1! Danilo Petrucci precede Marquez - 4° Dovizioso : Danilo Petrucci concede il bis e centra il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di MotoGP, dopo aver chiuso al comando anche il secondo turno di ieri. Il pilota della Ducati ha confermato l’ottimo adattamento, suo e della GP19, al tracciato andaluso andando ad emergere nei confronti della temibile pattuglia delle Honda. Fuori dalla top ten, invece, le due Yamaha ufficiali che, al netto di ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato prove libere 2. Ducati sugli scudi con Petrucci-Dovizioso in vetta - Marquez è vicino - Rossi fatica ed è 14° : Un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, dominato da sole e temperature elevate (fino a 46 gradi l’asfalto) il pilota umbro ha completato la sua giornata con il tempo di 1:37.909 confermando di trovarsi a suo agio sia con la pista, sia con la sua moto. Alle sue spalle, ad appena 97 ...

MotoGP - Prove libere 2 GP Spagna 2019 : risultato e classifica. Petrucci e Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi fatica : Danilo Petrucci ha firmato il miglior tempo nelle Prove libere 2 del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha stampato 1:37.909 e ha chiuso con 97 millesimi di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Andrea Dovizioso. Le Rosse di Borgo Panigale hanno brillato a Jerez e hanno avuto la meglio nei confronti di Cal Crutchlow e Marc Marquez, il Campione del Mondo è attardato di 0.238 con la sua Honda. Grandi ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : risultato FP1. Marc Marquez precede un redivivo Lorenzo. Solo 18° Valentino Rossi : Marc Marquez detta subito legge nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2019 che ha preso il via questa mattina a Jerez. Il campione del mondo della Honda, con il dente avvelenato dopo la caduta nel GP di Austin, ha realizzato il miglior tempo in 1’37″921. Il classe 1993 ha strabiliato sin da subito con un passo gara inavvicinabile per la concorrenza, peraltro montando una gomma hard al posteriore, apparsa di gran lunga la più ...