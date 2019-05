MotoGp – Marquez e la frecciatina a Valentino Rossi | “gomme? Io | scelta giusta 55 pole

MotoGp – Marquez in pole nonostante la caduta - Petrucci felice - Miller stratega : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Le Mans : Marc Marquez si prende la pole position a Le Mans nonostante la caduta, Petrucci felice per il secondo posto, Miller sfrutta un super primo giro e chiude terzo: le parole dei piloti al parco chiuso Concluse le qualifiche sulla pista di Le Mans, il primo nome sulla griglia di partenza di domani è quello di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, nonostante una caduta causata dalle difficili condizioni dell’asfalto bagnato, ha conquistato la ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Le Mans : Marquez prima cade e poi domina - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti una sessione condizionata dalla pioggia, solo decimo invece Valentino Rossi Marc Marquez chiude al comando la quarta sessione di prove libere del Gp di Le Mans, il pilota spagnolo piazza il miglior tempo nonostante la caduta di inizio FP4 dovuta alle condizioni della pista. AFP/LaPresse Una leggera pioggia condiziona il programma dei piloti nei primi minuti, a farne le spese è il campione del mondo ...

MotoGp - Classifica FP3 GP Francia 2019 : Maverick Vinales vola sul bagnato e precede Marquez - Dovizioso 9° - Rossi 10° : Con il sole o con la pioggia Maverick Vinales c’è. Lo spagnolo della Yamaha, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP, disputata su asfalto viscido. Una conferma importante per il numero 12 che sembra davvero essersi messo alle spalle il brutto inizio di stagione. Alle sue spalle il solito Marc Marquez, quindi le Ducati, mentre Valentino Rossi chiude ai limite della ...

MotoGp – L’incertezza di Danilo Petrucci : “caduta? Vi spiego cos’è successo. Marquez e Vinales troppo veloci” : Danilo Petrucci analizza la sua giornata odierna fra caduta e distacco da Marquez e Vinales, apparsi troppo veloci Un buon sesto posto ma anche una brutta caduta per Danilo Petrucci nelle Fp2 di Le Mans. Sul tracciato francese il pilota Ducati si è piazzato sesto, alle spalle del compagno di scuderia Dovizioso, facendo registrare però un sostanziale distacco da Vinales e Marquez, apparsi più veloci. Intervistato dopo le Fp2 da Sky Sport, ...

MotoGp – Il buon risultato di Lorenzo nelle Fp2 in Francia non preoccupa Marquez : “è forte qui - ma noi siamo davanti” : Marc Marquez non si preoccupa del buon risultato di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp di Francia: le parole del campione del mondo in carica al termine della prima giornata di lavoro a Le Mans E’ terminata la prima giornata in pista dei piloti di MotoGp: i campioni delle due ruote hanno effettuato entrambe le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Al termine delle Fp2 è stato Vinales a piazzarsi ...

